Freccia Vallone 2023, orari in tv: dove vederla in diretta e in streaming

Un nuovo appuntamento da non perdere per gli amanti del ciclismo. Mercoledì 19 aprile si disputa l’87esima edizione della Freccia Vallone. Lo spettacolo delle corse di un giorno nelle Ardenne, dopo una bellissima edizione della Amstel Gold Race, vinta da Tadej Pogacar, prosegue con questa prestigiosa corsa, 194,2 km che si risolverà, come sempre, sul Muro d'Huy, 1,3 km al 9,6%, il caratteristico finale di un circuito che il gruppo percorre per tre volte.

Freccia Vallone 2023: i favoriti

Il grande favorito per la vittoria è Tadej Pogacar che vuole compiere un altro passo per eguagliare la tripletta Amstel-Freccia-Liegi, che sinora è riuscita soltanto al nostro compianto Davide Rebellin ea Philippe Gilbert. Thomas Pidcock, Dylan Teuns e Ion Izagirre sono tra coloro che cercheranno di rendere difficile la vittoria al campione sloveno. L'Italia spera in una buona prestazione di Giulio Ciccone.

Freccia Vallone 2023: dove vederla in tv

La Freccia Vallone 2023 sarà trasmessa in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay. Gli abbonati potranno seguire la corsa su Eurosport su Eurosport 2 (canale 212 Sky) dalle ore 14.30. La Freccia Vallone 2023 sarà trasmessa in streaming a pagamento anche su Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now e Sky Go. L’arrivo è previsto tra le 16.15 e le 16.50 circa.