Frosinone Pallanuoto, il bilancio stagionale di Federico Ceccarelli

Fine stagione, è tempo di bilanci in casa Frosinone Pallanuoto. Un campionato di serie C dominato, poi la finale play off persa e la normale delusione. Ma anche tanto orgoglio, per il percorso fatto, le vittorie, le tante gioie e la crescita dei ragazzi del settore giovanile in prima squadra. Poi le soddisfazioni proprio con le categorie giovanili: gli Esordienti - storicamente - tra le prime...