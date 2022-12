Futsal, Champions Femminile, Falconara - Benfica: dove vedere la partita in tv o in streaming

Falconara, dopo essere diventata in questi giorni la città europea del futsal, sogna di salire sul tetto del continente. Questa sera al PalaBadiali, che ha ospitato le squadre vincitrici dei massimi campionati di Spagna, Portogallo, Olanda, Ungheria e Polonia, si chiude oggi la competizione riservata al futsal femminile con le campionesse d'Italia che cercano una vittoria storica e una rivincita per l'Italia dopo il ko dell'anno scorso in finale del Pescara contro le spagnole del Burela. Fischio d'inizio alle 21: dall'altra, parte le marchigiane troveranno una delle più prestigiose realtà del calcio e del futsal mondiale: il Benfica. Le portoghesi sono ormai una presenza fissa a questi livelli, mentre il Città di Falconara è alla sua prima partecipazione. Il torneo si disputa per la prima volta in Italia dopo le edizioni giocate in Spagna (4 edizioni) e Olanda.

Il cammino nei due gironi è stato entusiasmante sia per la formazione marchigiana (goleada all'avversaria olandese e vittoria netta contro le ungheresi) che per le lusitane (che hanno avuto la meglio del Navalcarnero, la ramificazione femminile dell'Atletico Madrid). In un PalaBadiali che va verso il sold out, saranno le solite stelle Citizens, Taty e Rafa Pato su tutte, a suonare la carica per scrivere una pagina di stora del calcio a cinque italiano al Femminile. Nel maschile, dove è già realtà da anni il riconoscimento ufficiale dell'Uefa, un solo successo italiano finora: nel 2011 gli abruzzesi del Città di Montesilvano, allenati dallo Special One Fulvio Colini. Anche allora l'avversario era portoghese: lo Sporting Lisbona. Che sia un precedente benaugurante?

Falconara - Benfica: dove vedere la partita in tv e in streaming

La finale dell'European Woman’s Futsal Tournament tra Falconara e Benfica si giocherà questa sera alle 21 al PalaBadiali e verrà trasmesso in diretta in tv da Sky Sport, streaming su Sky Go.