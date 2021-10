Futsal, Champions League: le partite del Pesaro e dove vederle

Appuntamento a Rimini, dal domani fino a sabato: si gioca il Main Round di Futsal Champions League e l’Italservice Pesaro e i tifosi italiani sono pronti a sudare per la qualificazione al turno successivo, che potrebbe spalancare le porte verso le finali del 2022 alla squadra dello Special One Fulvio Colini (l'Italia manca dal 2016, il suo Pescara l'ultima a provarci, mentre il suo Montesilvano fu l'unica a riuscirci, nell'ormai lontano 2011).

I campioni d'Italia marchigiani si trasferiscono nell'imponente RDS Stadium di Rimini per sfidare Kairat Almaty (Kazakistan), Tyumen (Russia) e Plzen (Repubblica Ceca). Il programma ufficiale degli incontri e le dirette trasmesse in Italia (due partite del Pesaro andranno su Sky).

Nel dettaglio:

– mercoledì 27:

ore 17.30 Kairat Almaty – Plzen

ore 20.30 Tyumen – Italservice Pesaro (diretta streaming in Italia)

– giovedì 28:

ore 17.30 Tyumen – Kairat Almaty

ore 20.30 Italservice Pesaro – Plzen (diretta Sky in Italia)

– sabato 30:

ore 15 Plzen-Tyumen

ore 18 Italservice Pesaro – Kairat Almaty (diretta Sky in Italia)

Biglietti e abbonamenti in vendita online nel circuito TicketOne: 7 euro una giornata di gare (due partite), 15 euro l’abbonamento per tutto il girone (ben 6 partite).

“Ringrazio il comune di Rimini e il gestore dell’RDS Stadium per la splendida accoglienza che ci stanno riservando – ha detto il presidente del Pesaro, Lorenzo Pizza -. Con lo sforzo organizzativo imponente di tutta la nostra dirigenza stiamo allestendo il palazzetto per ricevere tutti al meglio. Il nostro sogno è quello di arrivare sino alle Final Four di aprile 2022. Un passo alla volta però, prima giochiamoci al massimo queste partite”. Moreno Bordoni, consigliere dell’Italservice Pesaro: “Faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi che scenderanno in campo, uomini capace di dare sempre il 100 percento, soprattutto in occasione speciali come la Champions”.