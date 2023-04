Futsal, Coppa della Divisione, finale Real San Giuseppe - L84: dove vedere la partita in tv e in streaming

Ancora qualche ora e la serie A del futsal italiano assegnerà il secondo titolo della stagione 2022/2023. Si gioca la finale della Coppa della Divisione, che torna a distanza di quattro anni dall'ultima edizione disputata, prima dell'emergenza sanitaria. In campo scenderà di nuovo il Real San Giuseppe, che ha appena vinto la Coppa Italia - primo titolo della sua storia - e ha davanti la chance di bissare il successo di qualche giorno fa al PalaVesuvio di Napoli. Contro, i campani, avranno un'altra debuttante al gran ballo delle big del calcio a cinque nazionale: i torinesi della L84, arrivati quest'anno nella massima serie e già competitivi per i massimi obiettivi, con la benedizione dello "sponsor" illustre Claudio Marchisio e con l'esperienza di giocatori di caratura mondiale, come l'argentino Leandro Cuzzolino, recordman di trofei vinti negli ultimi 15 anni in Italia e a livello internazionale con l'Albiceleste (Mondiale e Coppa America). E' la prima finale della storia dei piemontesi, la seconda per i vesuviani. I due tecnici, Scarpitti e Paniccia, pronti a fare la storia: uno potrebbe realizzare un clamoroso double nel giro di poche settimane, dopo tanta gavetta, l'altro coronare un sogno dopo anni spesi nei settori giovanili a insegnare futsal alle nuove generazioni. Lo spettacolo è assicurato. La sfida si gioca all'Emilia-Romagna Arena di Salsomaggiore - in diretta su Sky Sport dalle 18 - e assegna la terza edizione della Coppa Divisione (l'ultima assegnata nel 2019 al Real Rieti).

Coppa della Divisione: albo d'oro 2017/2018 Kaos Reggio Emilia, 2018/2019 Real Rieti

La finalissima di Coppa della Divisione - Trofeo Emilia Romagna si gioca oggi pomeriggio alle 18 a Salsomaggiore Terme tra REAL SAN GIUSEPPE e L84 e sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport e in streaming su SkyGo.