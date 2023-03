Futsal, Coppa Italia, febbre da Final Four: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Il conto alla rovescia è quasi terminato, è tempo di Final Four di Coppa Italia per la Serie A del futsal italiano. Scoperte le semifinali, l'attesa che porta a sabato 25 sta diventando spasmodica e frenetica: chi andrà in finale? Nuovamente la Feldi Eboli a distanza di due anni dall'ultima volta, o sarà una prima assoluta per il Real San Giuseppe? E il Napoli riuscirà a fare i conti con la pressione di giocare nella propria città, oppure sarà ancora una volta la legge del Pesaro a farla da padrona? Le risposte le avremo la sera di sabato quando, dopo le due dirette di Sky Sport, conosceremo le finaliste. Il percorso che porta all'epilogo di domenica (ore 18.00, diretta Sky Sport) è ancora tutto da scoprire. Nel frattempo sarà possibile seguire l'inesorabile avvicinamento della Coppa al Pala Vesuvio: sui canali social della Divisione, la grande protagonista, la più attesa e desiderata, farà visita ad alcuni luoghi iconici di Napoli, prima di svoltare per Ponticelli e prendere casa proprio al Pala Vesuvio, pronta a godersi lo spettacolo del futsal. Oggi, mercoledì 23, invece, quattro giocatori delle quattro squadre finaliste saranno ospiti allo Stadio Maradona, per promuovere la Final Four e assistere domani al match Italia-Inghilterra. Intanto, la febbre della Final Four comincia a salire: sono già oltre 2000 i posti prenotati in tribuna per assistere alle partite. Per poter riservare il proprio tagliando gratuito basterà andare su www.futsalevents.it.

Futsal, Serie A, Final Four Coppa Italia: il programma e dove vedere le partite in tv e in streaming

SEMIFINALI – 25/03/2023

A) Feldi Eboli-Real San Giuseppe ore 18, diretta Sky Sport

B) Italservice Pesaro-Napoli Futsal ore 21, diretta Sky Sport

FINALE – 26/03/2023

Vincente A-Vincente B, ore 18 diretta Sky Sport