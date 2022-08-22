Futsal, le partite in diretta tv: date e location
Definita la programmazione delle gare trasmesse da Sky Sport della serie A e della A Femminile nel girone d'andata
Dopo la pubblicazione dei calendari dei campionati nazionali di futsal - dalla Serie A alla Serie A Femminile, e dalla A2 e alla B - la Divisione Calcio a 5 e Sky Sport hanno diramato la programmazione televisiva del girone d'andata. Le migliori partite della stagione saranno trasmesse in diretta sui canali Sky dalle diverse "Sky Arena" individuate sull'intero territorio nazionale. Non più solo Salsomaggiore Terme, come l'anno scorso, ma anche Montesilvano, Aversa e Genzano di Roma per gli eventi più emozionanti dei massimi campionati maschile e femminile da vedere in tv su Sky.
Le dirette scattano già dalla prima giornata della serie A Femminile, che anticiperà il 18 settembre il via, una settimana prima della maschile, pronta a partire invece il 24 settembre. Nelle prime tre giornate sarà ancora Salsomaggiore il teatro del futsal nazionale, poi si scenderà in Abruzzo, nel tempio del PalaRoma di Montesilvano per gustarsi un pazzesco derby dal sapore di scudetto tra le ragazze del Tikitaka Francavilla e le biancazzurre del Pescara, nel fine settimana in cui la A maschile si fermerà per il primo dei cinque stop previsti in calendario per dare spazio alle Nazionali.
Tutte le partite di serie A maschile e di A Femminile che non andranno in diretta tv su Sky saranno trasmesse in streaming gratuitamente sul sito www.futsaltv.it.
Futsal, la programmazione tv su Sky e le location
18.09 - SALSOMAGGIORE TERME
Serie A Femminile AUDACE VERONA - BITONTO
Serie A Femminile KICK OFF - PELLETTERIE
Serie A Femminile AUDACE VERONA - BITONTO
Serie A Femminile KICK OFF - PELLETTERIE
24.09 - SALSOMAGGIORE TERME
Serie A L84 - META CATANIA
Serie A PETRARCA - SANDRO ABATE AVELLINO
Serie A L84 - META CATANIA
Serie A PETRARCA - SANDRO ABATE AVELLINO
2.10 - SALSOMAGGIORE TERME
Serie A CAME - FELDI EBOLI
Serie A Femminile VIP TOMBOLO - FEMMINILE MOLFETTA
Serie A CAME - FELDI EBOLI
Serie A Femminile VIP TOMBOLO - FEMMINILE MOLFETTA
9.10 - MONTESILVANO
Serie A Femminile TIKITAKA FRANCAVILLA - PESCARA
Serie A Femminile CITTA' DI FALCONARA - CF PELLETTERIE
Serie A Femminile TIKITAKA FRANCAVILLA - PESCARA
Serie A Femminile CITTA' DI FALCONARA - CF PELLETTERIE
16.10 - MONTESILVANO
Serie A PESCARA - CAME
Serie A CIAMPINO ANIENE- PISTOIA
Serie A PESCARA - CAME
Serie A CIAMPINO ANIENE- PISTOIA
23.10 - MONTESILVANO
Serie A ITALSERVICE PESARO - NAPOLI
Serie A OLIMPUS ROMA - CITTA DI MELILLI
Serie A ITALSERVICE PESARO - NAPOLI
Serie A OLIMPUS ROMA - CITTA DI MELILLI
30.10 - AVERSA
Serie A NAPOLI - META CATANIA
Serie A2 AVERSA - CESENA
Serie A NAPOLI - META CATANIA
Serie A2 AVERSA - CESENA
6.11 - AVERSA
Serie A SANDRO ABATE AVELLINO - FORTITUDO POMEZIA
Serie A Femminile IRPINIA - VIS FONDI
Serie A SANDRO ABATE AVELLINO - FORTITUDO POMEZIA
Serie A Femminile IRPINIA - VIS FONDI
13.11 - SALSOMAGGIORE TERME
Serie A PISTOIA - ITALSERVICE PESARO
Serie A Femminile ROVIGO ORANGE - LAZIO GLOBAL
Serie A PISTOIA - ITALSERVICE PESARO
Serie A Femminile ROVIGO ORANGE - LAZIO GLOBAL
20.11 - SALSOMAGGIORE TERME
Serie A CITTA' DI MELILLI - PESCARA
Serie A Femminile KICK OFF - STATTE
Serie A CITTA' DI MELILLI - PESCARA
Serie A Femminile KICK OFF - STATTE
27.11 - GENZANO DI ROMA
Serie A FORTITUDO POMEZIA - OLIMPUS ROMA
Serie A Femminile LAZIO GLOBAL - KICK OFF
Serie A FORTITUDO POMEZIA - OLIMPUS ROMA
Serie A Femminile LAZIO GLOBAL - KICK OFF
4.12 - GENZANO DI ROMA
Serie A OLIMPUS ROMA - REAL SAN GIUSEPPE
Serie A2 ECOCITY GENZANO - ITALPOL
Serie A OLIMPUS ROMA - REAL SAN GIUSEPPE
Serie A2 ECOCITY GENZANO - ITALPOL
11.12 - SALSOMAGGIORE TERME
Serie A META CATANIA - 360GG MONASTIR CAGLIARI
Serie A Femminile CF PELLETTERIE - VIP TOMBOLO
Serie A META CATANIA - 360GG MONASTIR CAGLIARI
Serie A Femminile CF PELLETTERIE - VIP TOMBOLO
18.12 - SALSOMAGGIORE TERME
Serie A L84 - FORTITUDO POMEZIA
Serie A PETRARCA - META CATANIA
Serie A L84 - FORTITUDO POMEZIA
Serie A PETRARCA - META CATANIA
28.12 - Da definire
Serie A New Energy FELDI EBOLI - ITALSERVICE PESARO
Serie A New Energy SANDRO ABATE AVELLINO - CIAMPINO
Serie A New Energy FELDI EBOLI - ITALSERVICE PESARO
Serie A New Energy SANDRO ABATE AVELLINO - CIAMPINO
8.01 - Da definire
Serie A New Energy 360GG MONASTIR CAGLIARI - SANDRO ABATE AVELLINO
Serie A New Energy REAL SAN GIUSEPPE - CITTA' DI MELILLI
Serie A New Energy REAL SAN GIUSEPPE - CITTA' DI MELILLI