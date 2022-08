Futsal, le partite in diretta tv: date e location

Dopo la pubblicazione dei calendari dei campionati nazionali di futsal - dalla Serie A alla Serie A Femminile, e dalla A2 e alla B - la Divisione Calcio a 5 e Sky Sport hanno diramato la programmazione televisiva del girone d'andata. Le migliori partite della stagione saranno trasmesse in diretta sui canali Sky dalle diverse "Sky Arena" individuate sull'intero territorio nazionale. Non più solo Salsomaggiore Terme, come l'anno scorso, ma anche Montesilvano, Aversa e Genzano di Roma per gli eventi più emozionanti dei massimi campionati maschile e femminile da vedere in tv su Sky.

Le dirette scattano già dalla prima giornata della serie A Femminile, che anticiperà il 18 settembre il via, una settimana prima della maschile, pronta a partire invece il 24 settembre. Nelle prime tre giornate sarà ancora Salsomaggiore il teatro del futsal nazionale, poi si scenderà in Abruzzo, nel tempio del PalaRoma di Montesilvano per gustarsi un pazzesco derby dal sapore di scudetto tra le ragazze del Tikitaka Francavilla e le biancazzurre del Pescara, nel fine settimana in cui la A maschile si fermerà per il primo dei cinque stop previsti in calendario per dare spazio alle Nazionali.

Tutte le partite di serie A maschile e di A Femminile che non andranno in diretta tv su Sky saranno trasmesse in streaming gratuitamente sul sito www.futsaltv.it.

Futsal, la programmazione tv su Sky e le location

18.09 - SALSOMAGGIORE TERME

Serie A Femminile AUDACE VERONA - BITONTO

Serie A Femminile KICK OFF - PELLETTERIE

24.09 - SALSOMAGGIORE TERME

Serie A L84 - META CATANIA

Serie A PETRARCA - SANDRO ABATE AVELLINO

2.10 - SALSOMAGGIORE TERME

Serie A CAME - FELDI EBOLI

Serie A Femminile VIP TOMBOLO - FEMMINILE MOLFETTA

9.10 - MONTESILVANO

Serie A Femminile TIKITAKA FRANCAVILLA - PESCARA

Serie A Femminile CITTA' DI FALCONARA - CF PELLETTERIE

16.10 - MONTESILVANO

Serie A PESCARA - CAME

Serie A CIAMPINO ANIENE- PISTOIA

23.10 - MONTESILVANO

Serie A ITALSERVICE PESARO - NAPOLI

Serie A OLIMPUS ROMA - CITTA DI MELILLI

30.10 - AVERSA

Serie A NAPOLI - META CATANIA

Serie A2 AVERSA - CESENA

6.11 - AVERSA

Serie A SANDRO ABATE AVELLINO - FORTITUDO POMEZIA

Serie A Femminile IRPINIA - VIS FONDI

13.11 - SALSOMAGGIORE TERME

Serie A PISTOIA - ITALSERVICE PESARO

Serie A Femminile ROVIGO ORANGE - LAZIO GLOBAL

20.11 - SALSOMAGGIORE TERME

Serie A CITTA' DI MELILLI - PESCARA

Serie A Femminile KICK OFF - STATTE

27.11 - GENZANO DI ROMA

Serie A FORTITUDO POMEZIA - OLIMPUS ROMA

Serie A Femminile LAZIO GLOBAL - KICK OFF

4.12 - GENZANO DI ROMA

Serie A OLIMPUS ROMA - REAL SAN GIUSEPPE

Serie A2 ECOCITY GENZANO - ITALPOL

11.12 - SALSOMAGGIORE TERME

Serie A META CATANIA - 360GG MONASTIR CAGLIARI

Serie A Femminile CF PELLETTERIE - VIP TOMBOLO

18.12 - SALSOMAGGIORE TERME

Serie A L84 - FORTITUDO POMEZIA

Serie A PETRARCA - META CATANIA

28.12 - Da definire

Serie A New Energy FELDI EBOLI - ITALSERVICE PESARO

Serie A New Energy SANDRO ABATE AVELLINO - CIAMPINO