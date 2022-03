Futsal, è Olimpus Roma - Italiservice Pesaro la finale di Coppa Italia: dove vederla in tv o in streaming

Sarà Olimpus Roma-Italservice Pesaro la finale della 37esima Coppa Italia di Serie A di calcio a cinque. Una novità, la squadra capitolina che riporta Roma ai vertici del futsal italiano dopo tanti anni di assenza, contro una certezza, la formazione marchiana che detiene il titolo. Oggi pomeriggio, alle 18.25, il fischio d'inizio in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) con telecronaca di Daniele Barone.

Petrarca Padova - Olimpus Roma 2-3

La prima semi è una gara maschia, con ritmi non eccelsi, ma gol ed emozioni non mancano. Un’accelerazione pazzesca di Nicolodi dà il là al primo gol del match, in realtà un’autorete di Victor Mello. Il Syn-Bios Petrarca reagisce subito e perviene al pareggio con un punizione dal limite trasformata da Kakà, uno dei migliori nel primo tempo. Si va a fiammate, l’Olimpus si affida alle individualità, sale in cattedra Dimas. Che pennella l’assist al bacio: Bagatini usa la testa, la squadra di D’Orto torna avanti. Passano 27” e arriva il 3-1: un fallo aspramente contestato da Jefferson è l’occasione per un’altra punizione vincente, la palla finisce sui piedi di Caio Junior, che da posizione defilata infila Fiuza. Ci pensa ancora Kakà a riaprire l’incontro: stavolta l’ex Azzurro si trasforma in assist e serve a Rafinha il pallone del 3-2, con il quale si va al riposo. Ripresa con tanti rilanci di entrambi i portieri per i rispettivi pivot, ma poche occasioni da rete. A 4’ dalla fine Giampaolo rompe gli indugi e si affida al 5v4 con Rafinha portiere di movimento. A 4” dal termine Rafinha ha la palla per andare ai rigori, ma sulla riga di porta calcia incredibilmente sul palo. Finisce 3-2, Olimpus Roma in finale.

CMB Matera - Itlaservice Pesaro 0-2

Nitti recupera Weber in porta, anche se la sua partita dura meno di due minuti, dopo una pallonata in pieno volto su conclusione ravvicinata di Borruto. Gioca di fatto Parisi. Colini sceglie Cuzzolino in tribuna a far compagnia all’infortunato Canal. Gara maschia e tesa, Parisi salva miracolosamente su Salas, ripetendosi ancora sul Cholito. Anche il CMB Matera ha l’occasione per aprire l’incontro, ma Cesaroni colpisce il palo a Espindola battuto. A differenza della prima semi, la seconda si decide nella ripresa. Il Pesaro apre il match con una ripartenza orchestrata da Tonidandel e conclusa da Bolo. Il CMB ha subito l’occasione di pareggiare, ma il tocco sottomisura di Braga incoccia sul palo. A 3’ dalla fine Nitti si gioca la carta del portiere di movimento, ma è Borruto a divorarsi la palla del 2-0, sparando altissimo da buona posizione. Il gol che chiude l’incontro lo segna comunque un altro argentino, Pablo Taborda. Fra il sesto titolo di fila e l’Italservice Pesaro c’è solo l’Olimpus Roma.