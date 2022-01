Futsal, Europei: questa sera Italia - Finlandia in diretta tv

Ancora un’ultima notte da passare, poi l’Italia esordirà a Euro 2022 contro la Finlandia. Arrivati a Groningen lunedì, gli Azzurri scalpitano per scendere in campo. Contro la selezione allenata da una vecchia conoscenza del futsal italiano come il croato Mico Martic, Bellarte avrà tutti a disposizione: in giornata si sono infatti aggregati al gruppo anche Alex Merlim e Giuliano Fortini, che, una volta negativizzatisi, hanno finalmente raggiunto i compagni di squadra. Italia-Finlandia si gioca giovedì 20 alle 20.30 in diretta su Raisport (canale 57 del digitale terrestre).

L’avversaria

Sono sette i precedenti con la Finlandia, affrontata ben quattro volte negli ultimi due anni. Gli Azzurri non hanno mai perso e sono sei le vittorie, le ultime tre in fila: 7-4 e 2-4 nel girone di qualificazione a Euro 2022 e 2-0 nella gara del Torneo “Futsal Week”, poi vinto dall’Italia. L’unico pareggio risale al 2020, quando finì 2-2 la gara d’esordio dell’Elite Round di qualificazione al Mondiale di Lituania.

La vigilia

Il Ct Max Bellarte ha posto l’accento sulle insidie della partita: “Affrontiamo un avversario duro, molto duro, che conosciamo bene: ma ci siamo preparati ottimamente per queste partite e siamo pronti. Probabilmente la Finlandia cambierà strategia rispetto alle ultime sfide, ma quest'ultima può essere modificata analizzando il momento della partita: avremo molti strumenti a nostra disposizione da sfruttare per competere al massimo livello contro qualunque avversario. Vogliamo arrivare ad Amsterdam, il prossimo obiettivo sono i Quarti di finale”.

Dello stesso avviso anche Carmelo Musumeci: "Tante emozioni per questo debutto europeo. Un po’ di paura ma anche tanta voglia di spaccare il mondo. Sta a noi mettere in campo tutte le indicazioni del mister per iniziare bene l’Europeo. Dobbiamo entrare bene mentalmente e pensare passo dopo passo. Non ho un bel ricordo della Finlandia pensando alla qualificazione al Mondiale, ma la trasformerò in rabbia agonistica: quella esperienza ci servirà per non farla accadere di nuovo. Siamo l’Italia, abbiamo tanta voglia di riscatto. Mammarella capitano? È una leggenda, un punto di riferimento, la sua esperienza ci ha aiutato tanto”.

Il programma e dove vedere l'Italia in tv

GRUPPO B

MARTINI PLAZA, GRONINGEN

1a GIORNATA - 20/01/2022

Kazakistan-Slovenia ore 17.30

Italia-Finlandia ore 20.30 diretta su Raisport

2a GIORNATA - 24/01/2022

Italia-Slovenia ore 17.30 diretta tv su Raisport

Finlandia-Kazakistan ore 20.30

3a GIORNATA - 28/01/2022

Slovenia-Finlandia ore 17.30*

Kazakistan-Italia ore 17.30 diretta tv su Raisport

*Si gioca alla Ziggo Dome di Amsterdam