Futsal, Europei: oggi c'è Italia - Kazakistan in diretta tv

L'ultima giornata del Gruppo B di Euro 2022 mette di fronte oggi pomeriggio l'Italia e il Kazakistan. Gli Azzurri, che arrivano da due pareggi con Finlandia e Slovenia, inseguono in classifica i kazaki battistrada, reduci dal 6-2 alla Finlandia. A Merlim e compagni servirà una vittoria per andare ai Quarti e questo è un dato di fatto. Potrebbe bastare anche un pareggio, a patto che esca segno "X" anche in Slovenia-Finlandia, con la discriminante, però, che il pari dell'Italia sia di due o più gol superiore a quello dell'altro match (es, 1-1 e 3-3). Si gioca al Martini Plaza di Groningen alle 17.30 in diretta su Raisport. In contemporanea alla Ziggo Dome di Amsterdam anche Slovenia-Finlandia.

La vigilia di Merlim

Nella conferenza stampa della vigilia Alex Merlim, l'uomo di maggior talento ed esperienza degli Azzurri, ha caricato la squadra: "Massimo rispetto del Kazakistan, ma dobbiamo cercare sempre di imporre il nostro gioco, senza paura. Questo è uno sport collettivo, e tutti i ragazzi stanno facendo un lavoro spettacolare, tutti stanno dando il massimo. Sicuramente serve una partita di alto livello e noi stiamo pensando solo a vincere. In un Europeo non esistono squadre che dominano per 40’. Con la Slovenia abbiamo fatto una partita peggiore rispetto alla Finlandia, ma non abbiamo perso e siamo ancora vivi: i dettagli faranno la differenza”.

I precedenti

Solamente due i precedenti fra Italia e Kazakistan. Il primo risale al 2008, quando nel percorso di avvicinamento al Mondiale gli Azzurri si imposero con un netto 7-0 a Pescara. Il secondo, invece, costò all’Italia l’eliminazione da Euro 2016, al quale Mammarella e compagni si presentavano da campioni in carica dopo il successo di due anni prima ad Anversa. La vittoria spalancò le porte della semifinale al Kazakistan di Cacau, poi classificatosi al terzo posto.



Gruppo B



1a GIORNATA – 20/01/2022

Kazakistan-Slovenia 4-4

Italia-Finlandia 3-3

2a GIORNATA – 24/01/2022

Italia-Slovenia 2-2

Finlandia-Kazakistan 2-6

3a GIORNATA – 28/01/2022

Slovenia-Finlandia ore 17.30*

Kazakistan-Italia ore 17.30

*Si gioca alla Ziggo Dome di Amsterdam

CLASSIFICA*

Kazakistan 4 (+4)

Slovenia 2 (0)

Italia 2 (0)

Finlandia 1 (-4)

*Fra parentesi la differenza reti