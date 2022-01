Futsal, Europei: oggi c'è Italia - Slovenia in diretta tv

La seconda giornata dell'Europeo mette di fronte l'Italia e la Slovenia, avversaria questo pomeriggio a Groningen alle 17:30. E' già una partita da dentro o fuori per gli Azzurri: una sconfitta significherebbe con molta probabilità addio alla manifestazione al termine della fase a gironi. Bellarte non può fallire, e deve far vedere sicuramente qualcosa in più rispetto agli affanni della prima sfida contro la Finlandia, realtà in crescita ma decisamente non di prima fascia nel futsal internazionale.

Dopo i primi 40', tutte e quattro le squadre del Gruppo B sono appaiate a un punto in classifica: se infatti gli Azzurri sono stati fermati sul 3-3 dalla Finlandia, gli sloveni sono riusciti a bloccare 4-4, nel match d'esordio, il fortissimo Kazakistan. Con questa situazione di equilibrio totale, la sfida alla Slovenia rappresenta un crocevia decisivo per il passaggio del turno (ai Quarti si qualificano le prime due). Arrivano brutte notizie dall'infermeria: Gabriel Motta, sottoposto ad accertamenti medici dopo un dolore accusato in allenamento, ha riscontrato una lesione del retto femorale della gamba sinistra e non sarà a disposizione per la sfida.

In conferenza stampa il ct Bellarte ha dichiarato: "Con la Slovenia abbiamo bisogno di una vittoria, non solo per il discorso qualificazione, ma perché ce la meritiamo, per tutto il lavoro svolto nell'arrivare a questa competizione, per il cammino e il percorso di crescita fatto. Per questo dobbiamo fare il massimo per ottenerla, non solo per tenere vive le speranze di qualificazione. Affronteremo una squadra, la Slovenia, molto differente dalla Finlandia: diversa nel modo di difendere, diversa nei concetti di gioco, sarà certamente un altro tipo di partita".

Ha mostrato tutta la sua voglia di vincere anche Cainan De Matos, autore di due dei tre gol nel pari con la Finlandia: "L'Italia probabilmente non ha ancora dimostrato tutto il suo vero potenziale. Contro i finlandesi abbiamo un po' pagato lo scotto dell'esordio in una competizione simile, però sono certo che con la Slovenia faremo ben altra partita, vogliamo vincere. Sono felicissimo di essere qui, di essere arrivato a questo appuntamento in questa fase della mia carriera, con tutto il percorso che ho dovuto fare, partendo dalla C2 in Puglia, fino a giocare nella Liga spagnola e ora in un Europeo. Dove preferisco giocare? Il mister lo sa, nasco laterale ma mi adatto in tutte le zone di campo, credo che il mio punto di forza sia quello di poter essere un giocatore universale".

Dove vedere la partita in tv

Fischio d'inizio di Italia-Slovenia è alle ore 17.30 (diretta su Raisport), arbitra il miglior fischietto del mondo, lo spagnolo Juan José Cordero Gallardo, con il collega spagnolo Alejandro Martinez Flores, il danese David Grøndal Nissen; il cronometrista è il portoghese Miguel Castilho.





Il programma del Gruppo B



1a GIORNATA – 20/01/2022

Kazakistan-Slovenia 4-4

Italia-Finlandia 3-3

2a GIORNATA – 24/01/2022

Italia-Slovenia ore 17.30 diretta tv su Raisport

Finlandia-Kazakistan ore 20.30

3a GIORNATA – 28/01/2022

Slovenia-Finlandia ore 17.30*

Kazakistan-Italia ore 17.30 diretta tv su Raisport

*Si gioca alla Ziggo Dome di Amsterdam

CLASSIFICA*

Kazakistan 1 (0)

Slovenia 1 (0)

Italia 1 (0)

Finlandia (0)

*Fra parentesi la differenza reti