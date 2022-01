Futsal, al via gli Europei: l'Italia in Olanda per sorprendere

Gli Azzurri sono atterrati ieri a Groningen per la dodicesima edizione dell'Europeo di futsal. Al Martini Plaza si disputeranno tutte le gare del Gruppo B, quello che l'Italia affronterà giocando contro la Finlandia, la Slovenia e il Kazakistan. L'esordio è previsto per il 20 gennaio alle 20.30 contro la selezione finlandese (partita in diretta su Raisport, come tutte le gare degli Azzurri).

Bellarte ha consegnato alla UEFA la lista ufficiale dei 14 calciatori che parteciperanno all'Europeo: per tutto il corso della manifestazione resteranno aggregati al gruppo anche Lorenzo Pietrangelo, portiere della Came Dosson e Alessio Di Eugenio dell'Olimpus Roma.

Il commissario tecnico

"Sarà un girone duro ed è curioso giocare contro tre nazionali che nelle ultime competizioni ufficiali hanno eliminato l’Italia – commenta Bellarte - questa può essere una motivazione aggiuntiva agli stimoli individuali che poi formano la motivazione collettiva”. Un’Italia che ha voglia di riscattare gli ultimi due Europei, in cui gli Azzurri si fermarono ai Quarti di finale e alla fase a gironi, proprio a causa delle sconfitte con Kazakistan e Slovenia: “Ma non dobbiamo fare l'errore di paragonarci alla storia, tutta, dell’Italia all’Europeo, perché certi risultati del passato sono difficili da emulare. Però dobbiamo pensare ai compiti assegnati, così come agli obiettivi prefissati: il primo step era la qualificazione alla fase finale, il secondo ora è il passaggio del turno e l’accesso ai Quarti di finale. Il peso che sento è questo, quello di fare gli step giusti per il percorso della Nazionale”. Del gruppo Azzurro, solo Mammarella, Merlim, Fortini e Murilo hanno già partecipato a un Europeo: “C’era una necessità di rinnovare e ringiovanire il gruppo: questo può portare vantaggi per l’entusiasmo e la voglia di mettersi in mostra, di sentirsi importanti per la causa della Squadra Nazionale. Come detto dobbiamo riuscire a passare il girone con il principio e la filosofia che sono quelli di fare le cose per bene”.

I 14 Azzurri scelti per Euro 2022

Portieri

1 Stefano Mammarella

12 Dennis Berthod

Giocatori di movimento

2 Douglas Nicolodi

3 Matteo Esposito

4 Vincenzo Caponigro

5 Giuliano Fortini

6 Carmelo Musumeci

7 Cainan De Matos

9 Attilio Arillo

10 Alex Merlim

11 Gui Gaio

14 Eduardo Farias

15 Gabriel Motta

20 Guilherme Stringari

Commissario Tecnico: Massimiliano Bellarte



Il calendario delle gare e dove vederle in tv



1a GIORNATA - 20/01/2022

Kazakistan-Slovenia ore 17.30

Italia-Finlandia ore 20.30, diretta su Raisport

2a GIORNATA - 24/01/2022

Italia-Slovenia ore 17.30, diretta su Raisport

Finlandia-Kazakistan ore 20.30

3a GIORNATA - 28/01/2022

Slovenia-Finlandia ore 17.30

Kazakistan-Italia ore 20.30, diretta su Raisport