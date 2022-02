Futsal, Europeo femminile: a ottobre le Azzurre in Portogallo

Saranno le lusitane, assieme alla Bielorussia e alla vincente del girone preliminare che comprende Lituania, Bosnia & Herzegovina, Kazakistan e Slovenia, le avversarie delle Azzurre nel Main Round del terzo campionato d’Europa di futsal femminile. Si giocherà proprio in casa del Portogallo, considerata, al pari della Spagna, la superpotenza del futsal femminile europeo.

A margine del sorteggio, svolto a Nyon questo pomeriggio, la Ct Francesca Salvatore ha commentato: “Sicuramente cambiamo e questa è già una notizia. Non affronteremo la Spagna nel Main Round così come ci era accaduto nelle prime due edizioni, ma avremo comunque di fronte una nazionale fortissima come il Portogallo, oltre alla Bielorussia e a un’altra proveniente dalla fase preliminare. Il primo obiettivo, ora, è ritrovarci il prima possibile per continuare a lavorare su noi stesse e sul percorso che abbiamo intrapreso. Le ultime prestazioni sono state convincenti e il focus della nostra attenzione non deve essere destabilizzato dall’avversario che andremo ad affrontare: dobbiamo pensare a lavorare bene, spero di ritrovare la squadra al più presto”.

Non ci sono cambiamenti nel format della competizione. Dal Preliminary Round, che si gioca a maggio, si qualificano al Main Round le tre vincenti e la migliore seconda. Alla Final Four, in programma fra un anno, accedono invece le quattro vincenti del Turno Principale composto da quattro gironi da quattro squadre ciascuno.



Main Round



Gruppo 1

1 Spagna

2 Finlandia (ospitante)

3 Svezia

4 Vincente PR Gruppo B

Gruppo 2

1 Ucraina (ospitante)

2 Polonia

3 Croazia

4 Vincente PR Gruppo A

Gruppo 3

1 Portogallo (ospitante)

2 Italia

3 Bielorussia

4 Vincente PR Gruppo C

Gruppo 4

1 Russia

2 Ungheria

3 Rep. Ceca

4 Migliore seconda del PR



Le date



Preliminary Round: 10-15 maggio 2022

Main Round: 18-23 ottobre 2022

Sorteggio Final Four: tbc

Final Four: tbc marzo 2023