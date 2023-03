Futsal, amichevole Italia - Finlandia: dove vedere la partita in tv e in streaming

È iniziato questa mattina a Montesilvano il raduno della Nazionale femminile di futsal in vista delle due amichevoli che si giocheranno al Palasport 'Corrado Roma' di Montesilvano (Pescara) contro la Finlandia. Un’atmosfera carica di attesa accompagna la vigilia delle Azzurre, con l’impianto che si prepara a vestirsi a festa per il ritorno dell’Italfutsal femminile a distanza di otto anni dall’ultima volta (un Italia-Ungheria del 2015, seconda partita della storia della Nazionale). Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle due amichevoli: Italia-Finlandia si giocherà venerdì 17 marzo alle 20 e sabato 18 alle 19: entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della Figc. “Sono amichevoli, ma solo fino a un certo punto - ha esordito la ct Francesca Salvatore -. Siamo felicissimi di poter giocare in casa, davanti a un pubblico che senza dubbio risponderà in maniera importante. Cercheremo di essere all’altezza delle aspettative e non vediamo l’ora di competere, provando a far divertire i nostri tifosi”.

Il capitano della Azzurre, la ternana Ludovica Coppari, che gioca con il Futsal Pescara femminile: “Il fatto che sia prevista una grande cornice di pubblico ci dà la giusta carica per affrontare al meglio queste sfide. Oltre allo spettacolo in campo, vogliamo dare una bella immagine, di uno sport emozionante e pulito. La Finlandia? Non esistono avversari facili, guardiamo in casa nostra e al lavoro che dobbiamo fare: ci faremo trovare pronte”.

Futsal Femminile: amichevole Italia - Finlandia, dove vedere la partita in tv e in streaming

ITALIA-FINLANDIA, 17/03/2023 ore 20.00 (diretta streaming su www.figc.it)

ITALIA-FINLANDIA, 18/03/2023 ore 19.00 (diretta streaming su www.figc.it)

Le convocate

Portieri: Ana Sestari (Pescara Femminile), Denise Carturan (VIP C5), Angelica Dibiase (Città di Falconara)

Giocatrici di movimento: Arianna Pomposelli (Audace Verona), Marta Lorrai (Rovigo Orange), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Alessia Grieco (Lazio), Arianna Bovo (Kick Off), Gaby Vanelli (Kick Off), Federica Belli (Pescara femminile), Bruna Borges (Pescara femminile), Sara Boutimah (Pescara femminile), Ludovica Coppari (Pescara femminile), Rafaela Dal’Maz (Città di Falconara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Silvia Praticò (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto).