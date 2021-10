Futsal femminile, l'Italia in Svezia cerca il pass per l'Europeo del 2022

Con un volo charter da Milano Malpensa su Goteborg e successivo trasferimento a Halmstad, la Nazionale femminile di futsal è arrivata oggi pomeriggio in Svezia. La Ct Francesca Salvatore ha consegnato alla Uefa l'elenco ufficiale delle 12 calciatrici che prenderanno parte al Main Round: non in lista, ma comunque aggregate al gruppo per tutta la durata del torneo Mansueto e Mascia. In serata le azzurre hanno preso confidenza con l'Halmstad Arena con un allenamento di rifinitura sul parquet che da domani ospiterà le partite di qualificazione al prossimo Europeo.

L'Italia, inserita nel Gruppo 4, esordirà domani pomeriggio alle ore 19 contro le padrone di casa della Svezia. Sono due i precedenti con la formazione scandinava: una doppia amichevole svolta a Vetlanda nel 2019, che ha visto Coppari e compagne cedere 3-2 nel primo test match e imporsi 3-9 nella seconda sfida. Giovedì alle 15 sarà poi la volta di Italia-Spagna, mentre dopo il rest-day di venerdì, Italia-Slovacchia si giocherà sabato alle ore 13. La fase finale di Women's Futsal Euro 2022 si terrà a fine marzo: alla Final Four accederanno le quattro vincenti dei gironi del Main Round.

MAIN ROUND UEFA WOMEN’S FUTSAL EURO 2022 - GRUPPO 4

Mercoledì 20 ottobre 2021

Italia-Svezia ore 19

Giovedì 21 ottobre 2021

Italia-Spagna ore 15

Sabato 23 ottobre 2021

Italia-Slovacchia ore 13

L’elenco delle convocate

Portieri: Ana Carolina Sestari (Pescara), Angelica Dibiase (Città di Falconara), Maria Fontana Mascia* (Lazio)

Giocatrici di movimento: Cecilia Barca (Lazio), Alessia Grieco (Lazio), Roberta Giuliano (Bisceglie),Arianna Pomposelli (Audace Verona), Sara Boutimah (Pescara), Ludovica Coppari (Pescara), Ersilia D’Incecco (Pescara), Rafaela Dal’Maz (Città di Falconara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Real Statte), Nicoletta Mansueto* (Real Statte)

*aggregate al gruppo

Staff – Tecnico federale: Francesca Salvatore; Vice allenatore: Cinzia Benvenuti; Segretario: Fabrizio Del Principe; Preparatore atletico: Giorgia Benetti; Preparatore dei portieri: Fabrizio Bombelli; Medico: Alessandro Carrozzo; MLO: Riccardo Capitani; Addetto stampa: Matteo Santi; Video analista: Riccardo Manno; Fisioterapista: Francesco Marcellino.