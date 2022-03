Futsal, domani scattano le Final Eight di Coppa Italia: il programma e dove vederla in tv

Sono passati quasi 20 anni da quando il futsal si è accodato ai grandi e tradizionali sport di squadra (basket e volley su tutti), quelli che racchiudono una Coppa Italia in un concentrato di emozioni, partite secche senza appello dove bisogna ricordarsi anche di preparare una lista per gli eventuali tiri di rigore, sempre dietro l’angolo. In due parole: Final Eight.

F8 Story

Storica quella di Foligno, la prima, nel 2004, vinta dal Prato sul Montesilvano, all’overtime. Conversano e Catanzaro, Aci Castello e Conegliano. E ancora: il triennio di Padova e il lustro di Pescara, Pesaro, Faenza (con bis) e Rimini. Ora la prima a Salsomaggiore dove il calcio a 5 ha trovato una casa molto accogliente: la E-R Arena, che ospita da quest’anno una partita di campionato a settimana, con tutta la visibilità propria di Sky. Una Final Eight sempre più grande entra nella maggiore età, da 18 anni un viaggio fantastico in giro per l’Italia ad annunziare la buona novella: uno sport per certi versi unico, che si è appena staccato dal calcio in materia di doppio tesseramento, proprio nel mese della Final Eight, compiendo un passo gigantesco verso quel sogno incastonato in cinque cerchi: diventare disciplina olimpica. Sono i giocatori stessi ad impalmare la Final Eight come evento dell’anno: chiedetelo a loro se non ci credete. All’unanimità vi risponderanno che le fasi finali della corsa alla coccarda tricolore sono più spettacolari perfino dei playoff scudetto: perché giocano tutti nello stesso 40X20 a stretto giro di posta, in un palazzetto sempre pieno, stracolmo, ma senza assembramenti.

LE QUALIFICATE

Tutti in fila dietro l’Italservice Pesaro nella 37esima edizione della Coppa Italia: loro i campioni in carica, loro in finale da due anni a questa parte. Eppure i campioni d’inverno, la testa di serie numero uno, sono altri: i deb (in Final Eight) del Syn-Bios Petrarca, un’autentica mina vagante. Ironia del destino, Napoli Futsal e Olimpus Roma si incontreranno di nuovo a pochi giorni dal campionato, nel quarto più atteso, perché sono le due squadre che arrivano meglio di tutte alla Final Eight: riduttivo il ricordo del remake dell’ultima finale di Coppa Italia di A2. Per il secondo anno di fila si conferma l’Opificio 4.0 CMB Matera, per il Pescara Futsal sarà la prima volta con la nuova denominazione, anche Ciampino Aniene e Real San Giuseppe fra le Miss Final Eight perché a Salsomaggiore la bellezza è di casa.

Dove vederla in tv

Tutta la Final Eight di Coppa Italia di Serie A sarà visibile agli appassionati: i Quarti di finale saranno trasmessi in diretta su Futsal TV, mentre le semifinali e la finale di domenica saranno trasmesse in diretta su Sky Sport. Tutti i giorni saranno inoltre presenti approfondimenti sui media partner della Divisione Calcio a 5, cioè il Corriere dello Sport e Tuttosport che riserveranno uno spazio dedicato alla Coppa Italia. Ulteriori dettagli e tutte le curiosità sulla Final Eight saranno pubblicate sul sito ufficiale della Divisione Calcio a 5 e sui canali social media di riferimento della Divisione stessa.

Il programma

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 24 MARZO (dirette Futsal TV)

A) SYN-BIOS PETRARCA-REAL SAN GIUSEPPE ore 11

B) OLIMPUS ROMA-NAPOLI FUTSAL ore 13.30

C) OPIFICIO 4.0 CMB MATERA-FUTSAL PESCARA ore 16

D) ITALSERVICE PESARO-CIAMPINO ANIENE ore 18.30

SEMIFINALI – SABATO 26 MARZO

E) VINCENTE A-VINCENTE B ore 18, diretta Sky Sport

F) VINCENTE C-VINCENTE D ore 21, diretta Sky Sport

FINALE – DOMENICA 27 MARZO

G) VINCENTE E-VINCENTE F ore 18.25, diretta Sky Sport