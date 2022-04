Futsal, a Bisceglie la Final Eight di Coppa Italia della Serie A Femminile

Tutto pronto per la Final Eight di Coppa Italia di Serie A Femminile di futsal: si giocherà in Puglia, a Bisceglie (Pala Dolmen), da giovedì 7 a domenica 10 aprile.

La prestigiosa manifestazione, organizzata dalla Divisione Calcio a 5 con il patrocinio del Comune di Bisceglie, radunerà il gotha del futsal in rosa italiano. Sedici formazioni (ci saranno anche le otto della categoria Under 19), provenienti da tutta Italia, si contenderanno i due ambiti trofei in una full immersion che si preannuncia densa di emozioni e divertimento. La finale domenica 10 aprile sarà trasmessa in diretta su Sky Sport alle 20.15. Tutte le altre partite saranno trasmesse in streaming su www.futsaltv.it.

Il programma

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 7 APRILE

A) FUTSAL PESCARA FEMMINILE-ITALCAVE REAL STATTE ore 11

B) MARBEL BITONTO-TIKITAKA FRANCAVILLA ore 14

C) GRANZETTE-LAZIO ore 17

D) CITTÀ DI FALCONARA-BISCEGLIE FEMMINILE ore 20

SEMIFINALI – SABATO 9 APRILE

E) VINCENTE A-VINCENTE B ore 18

F) VINCENTE C-VINCENTE D ore 21

FINALE – DOMENICA 10 APRILE

G) VINCENTE E-VINCENTE F ore 20.15 diretta Sky Sport