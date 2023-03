Futsal, Final Four di Coppa Italia: le semifinali e dove vedere le partite in tv e in streaming

La maestosa cornice del Pala Vesuvio accoglie l’evento che tutti stanno aspettando da mesi, la Final Four di Coppa

Italia di Serie A di Futsal. L’Italservice Pesaro, che ha vinto le ultime due edizioni della manifestazione, è pronta a rimettere

in palio il suo titolo e lo farà contro avversarie di assoluto livello come il Napoli Futsal, la Feldi Eboli e il Real San

Giuseppe. Tre squadre campane che andranno all’assalto del loro primo titolo da quando militano nella massima serie

con l’obiettivo di spezzare l’egemonia dei marchigiani, che è proseguita con la vittoria della Supercoppa.

L’edizione numero 38 della Coppa Italia vedrà il suo atto finale trasmetto in diretta televisiva su Sky Sport e si

preannuncia come un grande evento, dove nulla è scontato e dove i valori delle squadre coinvolte renderanno

difficile ogni pronostico e terranno gli appassionati di Futsal incollati ai loro posti al Pala Vesuvio fino al suono

dell’ultima sirena.

Anche il Presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini non vede l’ora che si cominci: “La Coppa Italia da

sempre, per il movimento del futsal italiano, rappresenta un appuntamento unico, dal fascino inimitabile. La rinnovata

formula della Final Four garantirà ancora maggiore competizione, partite che saranno tiratissime: sono certo che

sarà uno spettacolo incredibile. Ci aspettiamo una grande risposta di pubblico dalla città di Napoli e dalla Campania,

terra che da sempre si è mostrata estremamente ricettiva verso il mondo del futsal. Devo ringraziare il Comune di

Napoli, nella persona dell’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, così come il Presidente del

Comitato Regionale Campania Carmine Zigarelli e il Delegato al calcio a 5 del Comitato stesso Vincenzo Boccarusso

per l’estremo impegno e la dedizione con cui si sono prodigati a supporto della realizzazione dell’evento”.

Il Pala Vesuvio, sede della prima Final Four di Coppa Italia di Serie A, sorge a Ponticelli, un ex comune autonomo prima dell’annessione al capoluogo campano (nel 1925) situato nella parte orientale della città e famoso per la tradizionale festa popolare di agosto, quando viene innalzato un carro in onore della Madonna della Neve. Il palazzetto, un impianto sportivo polifunzionale di circa 3000 spettatori, che ha visto il suo massimo splendore durante le Universiadi, è composto da tre sale uguali e da una struttura per l’atletica leggera indoor, ospitando per l’appunto grandi eventi di volley, judo, karate, lotta, scherma. Ora anche di futsal.

Eventi collaterali

L’attività di promozione della Final Four viaggia trasversalmente su più piani. A partire dal Clinic dedicato agli allenatori

di futsal, che si terrà domenica pomeriggio – nel giorno della finale – e c he vedrà coinvolti il ct della Nazionale italiana

Massimiliano Bellarte e quello della Spagna Fede Vidal. Il tutto sarà organizzato nell’area adiacente al PalaVeusvio,

che ospiterà fra le altre un Fan Village, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Da settimane è anche partito il tour della Coppa, presente su tutti i campi regionali della Campania, un giro che si chiuderà proprio in occasione della Final Four. A proposito di giri, la Coppa Italia, assieme ad alcuni rappresentanti dei club finalisti, sarà presente allo Stadio Maradona di Napoli in occasione di Italia-Inghilterra, gara delle Qualificazioni a Euro 2024, mentre il giorno successivo farà da turista in città

“toccando con mano” i luoghi più famosi e iconici.

Futsal, Serie A, Final Four Coppa Italia: il programma e dove vedere le partite in diretta tv e streaming

SEMIFINALI, sabato 25 marzo

A) Semifinale 1-Semifinale 2 ore 18.00 diretta Sky Sport (streaming su Sky Go)

B) Semifinale 3-Semifinale 4 ore 21.00 diretta Sky Sport (streaming su Sky Go)

FINALE, domenica 26 marzo

C) Vincente Semifinale A-Vincente Semifinale B, ore 18.00 diretta Sky Sport