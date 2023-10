Futsal, Italia - Repubblica Ceca: dove vedere la partita in diretta streaming

Con una vittoria all’esordio sulla Slovenia e la seguente sconfitta 1-0 in Spagna, si è chiusa la prima finestra dedicata alle sfide dell’Elite Round delle Qualificazioni Mondiali della Nazionale italiana di futsal. Con tre punti e il secondo posto nel girone ancora fra le mani, gli Azzurri si preparano alla prossima coppia di partite, entrambe contro la Repubblica Ceca. Due sfide con in gioco punti pesantissimi: la selezione ceca, infatti, è ancora ferma a quota 0 dopo le sconfitte con Spagna e Slovenia. I punti in palio sono pesanti, perché solo il primo posto dà l’accesso diretto al Mondiale, mentre la seconda piazza – qualora si rientri fra le migliori 4 seconde dei 5 gironi dell’Elite Round – garantirà un pass per i playoff (che consegnano gli ultimi due posti per Uzbekistan 2024, sede della rassegna iridata).

Va da sé che queste due partite siano di vitale importanza, sia per i cechi, ma anche per gli Azzurri, che proveranno a massimizzare i punti a disposizione. Il PalaErcole di Policoro, che è stata già la sede del Main Round della Nazionale Under 19 lo scorso marzo, con un seguito di pubblico straordinario (3 sold out consecutivi da 1.500 spettatori ciascuno), sarà il palcoscenico della prima partita, in programma venerdì 6 ottobre alle 20 (sarà trasmessa in diretta streaming su figc.it). La domenica seguente, l’Italia volerà poi da Bari alla volta di Plzen, dove alla TJ Lokomotiva si terrà la sfida di ritorno (ore 19.10).

Convocazioni

Per questi due appuntamenti, il Ct Massimiliano Bellarte ha convocato 17 calciatori. Le novità, rispetto alle sfide con Slovenia e Spagna, sono rappresentate dai ritorni di Giuliano Fortini della L84 (convocato con la Slovenia e successivamente costretto al forfait per infortunio), di Cainan De Matos, che nella passata stagione ha vinto la Champions League con la maglia del Palma Futsal, di Nicola Cutrignelli dello Sporting Sala Consilina e di Francesco Lo Cicero dell’Ecocity Genzano.

I precedenti. Sono 10 i precedenti con la Repubblica Ceca, l’ultimo di questi un 7-0 nella prima fase dell’Europeo 2016 a Belgrado. Il computo totale recita 8 vittorie per gli Azzurri, un pareggio e un’unica sconfitta (2-1), arrivata al PalaBrillia di Corigliano in amichevole nel 2015. Da segnalare, infine, anche i 5 precedenti con l’allora Cecoslovacchia (4 vittorie e un pari).

La classifica dopo la 2a giornata*

Spagna 6 (d.r. +4)

Italia 3 (d.r. +1)

Slovenia 3 (d.r. -1)

Repubblica Ceca 0 (d.r. -4)

*fra parentesi la differenza reti

3a giornata – 6 ottobre

Italia-Repubblica Ceca, ore 20

Slovenia-Spagna, ore 20.15

4a giornata

Spagna-Slovenia, 10 ottobre ore 20

Repubblica Ceca-Italia, 11 ottobre ore 19.10