Futsal: martedì si assegna la supercoppa italiana in diretta su Sky Sport

Poco più di 48 ore e poi finalmente si giocherà la finalissima di Supercoppa Italiana. Il grande e atteso appuntamento è fissato per martedì sera alle 20.30 al PalaSele di Eboli: si sfidano Feldi Eboli e Italservice Pesaro, la prima finalista di Coppa Italia, la seconda vincitrice del double coppa-scudetto. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e andrà ad assegnare il primo titolo nazionale di questa stagione sportiva.

Si affronteranno due squadre che si conoscono bene e si stimano parecchio. Da una parte i campani, rivali nella finale di coppa Italia a Rimini lo scorso aprile e in semifinale scudetto nell’annata sportiva scorsa. Dall’altra l’Italservice Pesaro che, dopo due scudetti, una supercoppa e una coppa Italia, va a caccia del quinto trofeo nazionale, peraltro consecutivo.

Senza dimenticare che da quando Fulvio Colini siede sulla panchina dei rossiniani (agosto 2018) l’Italservice è arrivata in finale in tutte le competizioni italiane disputate: coppa Italia, coppa Divisione (le prime due, perse) e scudetto (vinto) la prima stagione, supercoppa Italiana (vinta) nella seconda interrotta a febbraio, coppa Italia e scudetto (vinti) in quella scorsa. Quella di martedì sarà dunque la settima di fila su sette disponibili per i biancorossi.

SERIE A

La Supercoppa sarà la prima partita del 2022 ma sarà anche l’unica del mese di gennaio. La Divisione Calcio a 5 infatti ha disposto e comunicato che il recupero Ciampino-Italservice (rinviata per Covid nei laziali lo scorso 28 dicembre) si giocherà mercoledì 9 febbraio, mentre l’ultima di andata di tutta la Serie A, in programma sabato 8 gennaio (con Italservice-San Giuseppe) è rinviata a domenica 13 febbraio.

In mezzo ci saranno gli Europei di Futsal, che si disputeranno dal 19 gennaio al 6 febbraio in Lituania con la Nazionale italiana impegnata a far sognare tutti gli appassionati.