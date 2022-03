Futsal, oggi le semifinali di Coppa Italia: dove vederle in tv o in streaming

Si accendono le luci di Sky Sport per le semifinali di Coppa Italia di Futsal, in programma questa sera all'Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme.

Tutti a caccia della coccarda tricolore del Pesaro, campione uscente e ancora grande favorito per la vittoria finale, anche in questa edizione. I campionissimi di Fulvio Colini alle 21 sfideranno il CMB Matera, una delle sorprese di questa edizione. Al blocco granitico di stelle argentine - Cuzzolino, Borruto, Taborda, Bolo - i lucani oppongono la stazza del francese Mohammed e la fantasia della stella brasiliana Oitomeia. Partita sulla carta dal pronostico chiuso, ma nei 40' di battaglia sul parquet regna sempre l'incertezza.

Nella prima semifinale, il Petrarca Padova affronta l'Olimpus Roma: i veneti sono stati a lungo primi in classifica in regular season e vogliono confermare le loro grandi qualità arrivando per la prima volta nella loro storia a giocarsi un titolo della massima serie. Ma è lo stesso traguardo che vuole raggiungere la formazione capitolina, che ha vinto il quarto di finale più difficile, contro il Napoli, e ora non vuole fermarsi. L'Olimpus di D'Orto, sembra, sulla carta, l'unica squadra in grado di poter dare fastidio al dominio del Pesaro in questa manifestazione.

La finalissima domani pomeriggio, alle 18.25, sempre in diretta su Sky Sport, con telecronaca di Daniele Barone. Tutte le partite saranno trasmesse anche in streaming su www.futsaltv.it.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A: IL PROGRAMMA

QUARTI DI FINALE

A) SYN-BIOS PETRARCA-REAL SAN GIUSEPPE 3-0

B) OLIMPUS ROMA-NAPOLI FUTSAL 4-3

C) OPIFICIO 4.0 CMB MATERA-FUTSAL PESCARA 4-3

D) ITALSERVICE PESARO-CIAMPINO ANIENE 4-0

SEMIFINALI – SABATO 26 MARZO

E) SYN-BIOS PETRARCA-OLIMPUS ROMA ore 18, diretta Sky Sport

F) OPIFICIO 4.0 CMB MATERA-ITALSERVICE PESARO ore 21, diretta Sky Sport

FINALE – DOMENICA 27 MARZO

G) VINCENTE E-VINCENTE F ore 18.25, diretta Sky Sport