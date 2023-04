Futsal, Portogallo - Italia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Venerdì 14 e domenica 16 aprile la Nazionale italiana di futsal va a far visita a quella che, a tutti gli effetti, è attualmente la squadra più forte del pianeta, il Portogallo. Vincitrice degli ultimi due Europei, con in mezzo il successo al Mondiale lituano del 2021 e la conquista della Futsal Finalissima – la nuova competizione ufficiale che mette di fronte i campioni d’Europa e quelli del Sudamerica –, la selezione lusitana rappresenta probabilmente il miglior avversario possibile per testare il livello di crescita del nuovo ciclo azzurro. Lo sa bene il Ct Max Bellarte che, per preparare al meglio questo impegno, ha convocato 18 calciatori. Sono quattro i portieri chiamati per l’occasione: oltre ai confermatissimi Bellobuono (Real San Giuseppe) e Pietrangelo (Napoli), torna a vestire la maglia della Nazionale anche Sebastiano Tornatore della Meta Catania, mentre si affaccia per la prima volta “fra i grandi” Samuele Yaghobian (Fenice Veneziamestre), estremo difensore della Nazionale Under 19, che tanto bene si è comportato a Policoro in occasione del Main Round che ha qualificato gli Azzurrini alla fase finale dell’Europeo di categoria. Fra i giocatori di movimento, riecco Giuliano Fortini dell’Italservice Pesaro e Francesco Liberti del Ciampino AnniNuovi, mentre sarà una prima in assoluto per la coppia della L84 di Torino: l’ex Nazionale Under 19 Gabriel Pazetti – protagonista alla fase finale dell’Europeo di categoria a settembre 2022 – e Mattia Raguso. Gli Azzurri si ritroveranno oggi a Novarello "Villaggio-Azzurro" e giovedì partiranno in direzione Porto.

I convocati

Portieri: Jurij Bellobuono (Real San Giuseppe), Lorenzo Pietrangelo (Napoli Futsal), Sebastiano Tornatore (Meta Catania), Samuele Yaghoubian (Fenice Veneziamestre)

Giocatori di movimento: Giuliano Fortini (Italservice Pesaro), Gennaro Galletto (Real San Giuseppe), Lorenzo Etzi (360GG Monastir), Cristopher Cutrupi (Olimpus Roma), Nicola Cutrignelli (Olimpus Roma), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Marcelo Padilha (Olimpus Roma), Francesco Liberti (Ciampino AnniNuovi), Enrico Donin (Saviatesta Mantova), Gabriel Pazetti (L84), Mattia Raguso (L84), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Alex Merlim (Sporting CP).

Futsal, Portogallo - Italia: dove vedere le partite in tv e in streaming

Portogallo - Italia, la doppia amichevole in programma venerdì 14 aprile (ore 20 italiane) e domenica 16 (ore 21), sarà trasmessa in streaming sul sito della FIGC www.figc.it.