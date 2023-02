Futsal, qualificazioni Mondiali, Italia - Macedonia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

I precedenti

Si giocherà il primo marzo 2023, con fischio d’inizio alle 20.30 al PalaCatania di Catania, impianto da 5.000 posti a sedere, la terza e penultima gara degli Azzurri nel Main Round di Qualificazione al Mondiale del 2024 contro la Macedonia del Nord. La Nazionale italiana di futsal, dopo il pari all’esordio in casa dei macedoni (3-3 a Skopje) si è imposta con un netto 6-1 sulla Svezia nella gara giocata al PalaJacazzi di Aversa lo scorso 9 novembre, salendo in testa al girone con 4 punti. Quello in terra siciliana sarà uno snodo cruciale per Musumeci e compagni: vincere vorrebbe dire raggiungere quota 7 punti in classifica, presentandosi in Svezia il successivo 8 marzo (la partita si giocherà alla Gavlehovshallen di Gavle, cittadina al nord di Stoccolma) con in mano il match point per chiudere al primo posto il girone. Per passare alla fase successiva, l’Elite Round, è infatti necessario vincere questo triangolare, oppure essere fra le quattro migliori seconde dei 12 gironi: le 8 peggiori seconde invece, saranno chiamate a disputare un play-off per passare il turno (qui tutto il cammino per qualificarsi al Mondiale). Con l’appuntamento di Catania, l’Italfutsal torna a giocare in Sicilia a distanza di 12 anni dall’ultima volta: nel 2011 fu il PalaCarelli di Caltanissetta a ospitare gli Azzurri nel girone di qualificazione al Mondiale del 2012: in quell’occasione, con Menichelli Ct, l’Italia vinse il girone superando Polonia (5-2), Bulgaria (10-1) e Romania (4-2).Sono tre i precedenti con la selezione balcanica: il primo risale al 2004, in una gara di qualificazione a Euro 2005, vinta dagli Azzurri per 5-0; il secondo un 6-1 al PalaFlorio di Bari nelle qualificazioni al Mondiale del 2016; l’ultimo lo scorso ottobre, il pareggio 3-3 nella prima gara di questo Main Round.

Italia-Macedonia del Nord: dove vedere la partita in diretta streaming

Italia-Macedonia del Nord, gara di qualificazione ai Mondiali in programma il 1° marzo a Catania, sarà infine trasmessa in diretta streaming su www.figc.it.