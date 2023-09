Futsal, qualificazioni Mondiali, Italia-Slovenia: dove vedere la partita in diretta streaming

Inizia la lunga volata che porta al Mondiale. C’è un pass da staccare per la Nazionale italiana di futsal, che dalla rassegna iridata manca da Colombia 2016. Il cammino, però, entra nel vivo: dopo aver vinto il Main Round, gli Azzurri si preparano ad affrontare la fase Elite, quella più delicata. Così come il turno precedente, anche questo girone si sviluppa con una formula di gara andata e ritorno: il gruppo comprende la Spagna, la Repubblica Ceca e la Slovenia; solo la prima si qualifica direttamente per Uzbekistan 2024 (la sede del Mondiale è stata ufficializzata dalla FIFA poco più di due mesi fa), mentre le 4 migliori seconde dei 5 gironi di questa fase Elite parteciperanno al playoff di aprile. Le squadre europee al Mondiale saranno complessivamente 7: le 5 vincenti dei gironi e le 2 vincenti dei playoff.

La prima gara di questo Elite Round sarà Italia-Slovenia, sfida in programma venerdì 15 aprile al PalaSele di Eboli alle ore 20 (ingresso gratuito). La partita, che sarà in diretta streaming sui canali ufficiali della FIGC, rappresenta dunque il primo ostacolo di questo cammino. Il giorno dopo l’esordio gli Azzurri voleranno poi in direzione Spagna: al Palacio Multiusos di Guadalajara, alle porte di Madrid, mercoledì 20 alle ore 21 ci sarà l’affascinante sfida alle Furie Rosse, anche questa in diretta su figc.it.

I convocati. In giornata il Ct Massimiliano Bellarte, che attualmente è a Porec impegnato nell’Europeo Under 19, ha ufficializzato le convocazioni. Sono 18 i giocatori chiamati ad affrontare questo doppio e importante impegno: la vera novità è rappresentata da Giovanni Vincenti, pivot della Elledì FC, 28 gol nella scorsa Serie A2 con la maglia del club piemontese e già visionato dal tecnico italiano all’interno dellostage riservato ai calciatori di interesse nazionale.

I precedenti. Sono 12 i precedenti con la Slovenia, il primo risalente al 2002 (1ª fase del Mundialito, 2-0 per l’Italia a Reggio Calabria), l’ultimo decisamente più recente: nella fase a gironi dell’Europeo del 2022 a Groningen nei Paesi Bassi, fu 2-2 fra Azzurri e sloveni: un pareggio che è anche l’unico caso di segno “X” fra le due Nazionali, con l’Italia che ha vinto complessivamente 8 volte. Diverso il discorso con la Spagna, con cui ci sono ben 34 precedenti: di questi, 9 sono vittorie italiane, 22 quelle della Roja e 3 i pareggi.

I CONVOCATI DELL'ITALIA

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli Futsal), Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Gianluca Parisi (Sandro Abate)

Giocatori di movimento: Gennaro Galletto (Napoli Futsal), Fabricio Calderolli (Feldi Eboli), Cristopher Cutrupi (Olimpus Roma), Alessio Di Eugenio (Olimpus Roma), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Marcelo Padilha (Olimpus Roma), Lorenzo Etzi (Sandro Abate), Gabriele Ugherani (Sandro Abate), Enrico Donin (Saviatesta Mantova), Gabriel Pazetti (L84), Giuliano Fortini (L84), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Giovanni Vincenti (Elledì FC), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Alex Merlim (Sporting CP)

FIFA FUTSAL WORLD CUP 2024: I GIRONI DI ELITE ROUND

GRUPPO A: Kazakistan, Romania, Azerbaigian, Paesi Bassi

GRUPPO B: Ucraina, Polonia, Serbia, Belgio

GRUPPO C: Croazia, Slovacchia, Francia, Germania

GRUPPO D: Spagna, Italia, Slovenia, Repubblica Ceca

GRUPPO E: Portogallo, Georgia, Armenia, Finlandia

LE GARE DEGLI AZZURRI NELL'ELITE ROUND

Venerdì 15 settembre, Italia-Slovenia | PalaSele di Eboli, ore 20 | diretta figc.it

Mercoledì 20 settembre, Spagna-Italia | Palacio Multiusos di Guadalajara, ore 21 | diretta figc.it

Venerdì 6 ottobre, Italia-Rep. Ceca

Mercoledì 11 ottobre, Rep. Ceca-Italia

Venerdì 15 dicembre, Slovenia-Italia

Mercoledì 20 dicembre, Italia-Spagna.