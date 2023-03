Futsal, il Real San Giuseppe vince la Coppa Italia

Il Real San Giuseppe conquista la Coppa Italia di Serie A 2022/23, succedendo nell'Albo d'Oro della competizione proprio all'Italservice Pesaro bi-campione in carica. La Final Four del PalaVesuvio di Napoli si chiude con un pubblico da grandi occasioni: circa 3000 gli spettatori presenti alla finalissima, trasmessa in diretta Sky. I vesuviani al primo titolo della loro storia da quando sono sbarcati in serie A. Un trionfo che porta le firme pesanti di due eterni campioni come capitan Duarte e Patias, e quella del coach molisano Scarpitti, al primo titolo della carriera dopo aver scalato vincendo sul campo tutte le categorie del futsal italiano.

La partita

Pronti, via e De Oliveira chiama subito in causa Bellobuono: il 12 dei vesuviani deve volare per togliere la sfera dall'angolino basso alla sua sinistra. Il Real cresce con il passare dei minuti ma per la prima vera occasione bisognerà attendere il sesto quando Galletto si ritrova a tu per tu con Putano ma allarga troppo il mancino. Schiochet ci prova al volo e per poco non trova il gol del mese. Risponde il Real con Cesaroni che fa tutto bene, mette anche a sedere Fortini ma con il destro non inquadra la porta. Ci va ancor più vicino Patias che accarezza il palo alla destra di Putano, De Oliveira centra invece la traversa a porta sguarnita. La prima fase di gioco è un batti e ribatti continuo che coinvolge anche Dian Luka e Ruan. Ma spetterà a Salas spezzare l'equilibrio del match, poco prima dell'intervallo. Il paraguaiano, ben servito da Patias, non dà scampo a Putano: vantaggio Real a fine prima frazione.

Avvio di ripresa favorevole all'Italservice che dopo un paio di buone occasioni la butta dentro con Fortini ben servito da De Oliveira. Il gol del pari dà la scossa al Real che si ridesta e crea subito pericoli sull'asse Salas-Santos. Allo scoccare dell'ottavo minuto il nuovo sorpasso dei campani: il destro potente di Patias beffa Putano, 2-1 Real. Bellobuono in due tempi salva su De Oliveira. Già a 5' dalla fine Fulvio Colini si gioca la carta del portiere di movimento. Scelta fatale perché in seguito ad un possesso perso, il tiro di Cesaroni viene fermato da De Oliveira con le mani: espulsione diretta e superiorità numerica del Real per due minuti. Chance troppo ghiotta: il power play sangiuseppese manda in porta Dian Luka per il gol che avvicina il Real di Fausto Scarpitti alla conquista della Coppa Italia. Negli ultimi minuti il Pesaro si getta anima e cuore in avanti ma il risultato non cambierà più. La coccarda tricolore è del Real San Giuseppe.