Futsal, Repubblica Ceca - Italia: dove vedere la partita in diretta streaming

Messe alle spalle le emozioni della vittoria di venerdì scorso, la Nazionale italiana di futsal è partita in direzione Repubblica Ceca. Mercoledì prossimo, 11 ottobre, con calcio d’inizio alle 19.10, gli Azzurri sfideranno alla TJ Lokomotiva di Plzen proprio i cechi, battuti con un gol allo scadere 6-5 a Policoro.

Non saranno della partita il capitano Carmelo Musumeci, squalificato dopo aver preso il secondo giallo in tre partite (il primo con la Slovenia a Eboli, l'altro venerdì a PalaErcole con i cechi), così come Lorenzo Pietrangelo, a causa di trauma contusivo della regione orbitale destra. Entrambi, però, rimarranno aggregati al gruppo e sono partiti con la squadra alla volta di Plzen. Le loro assenze hanno portato il Ct Bellarte a convocare Marcelo Padilha dell’Olimpus Roma e Alessio Gattarelli, giovane portiere del Ciampino Futsal, messosi in mostra nell’ultimo anno con la Nazionale Under 19 e grande protagonista della 1ª giornata di Serie A contro il Mantova.

Pronti per il bis contro la Repubblica Ceca. “Non possiamo farci trovare impreparati. Proverò a porre maggiore attenzione a questi aspetti, per stimolare un’attenzione superiore”. Il pensiero dell’allenatore pugliese si sposta poi alla gara di mercoledì 11: “Me ne aspetto un’altra ancora più difficile. Per loro è un’ultima spiaggia se vogliono cullare sogni di Mondiale. Ma a prescindere, in queste partite non c’è nessuno che non voglia fare bella figura, a maggior ragione davanti al proprio pubblico e poi anche per un discorso di ranking. Ambienti come Policoro, Catania e Eboli sono difficilmente replicabili, ma sono sicuro che avranno un supporto importante. Dovremo essere bravi a rispondere anche a questi ulteriori stimoli. È una prova del 9? Non credo alle prove, credo che si giochi per migliorare e fare step successivi, non per dimostrare qualcosa, perché altrimenti si perderebbe la percezione della totalità di quanto si sta facendo. Sì, non credo alle verifiche, ma al miglioramento”, afferma il ct Bellarte.

Qualificazioni Mondiali 2024, la classifica dopo la 3a giornata*



Spagna 7 (d.r. +4)

Italia 6 (d.r. +2)

Slovenia 4 (d.r. -1)

Repubblica Ceca 0 (d.r. -5)

*fra parentesi la differenza reti