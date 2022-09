Futsal Serie A, 1a giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La trentanovesima edizione della Serie A New Energy (la 32esima a girone unico) è ai nastri di partenza. Una stagione che si preannuncia incerta come mai negli ultimi anni. Il rimescolamento delle carte, con i movimenti di tanti big da un lido all’altro nella formazione estiva dei roster, ha generato un effetto tale che una vera grande favorita a oggi non c’è. Negli ultimi anni siamo stati abituati ad ammirare e applaudire le gesta dell’Italservice Pesaro, assoluto mattatore di finali e titoli negli ultimi anni. Quest’anno la squadra marchigiana, che ha vissuto una vera rivoluzione nel suo assetto, dovrà sgomitare con rivali agguerrite, accreditate e pronte a togliere lo scettro alla regina incontrastata delle ultime stagioni.

Si comincia questa sera con due anticipi in contemporanea alle 20.30: la Feldi Eboli, vicecampione d’Italia e rappresentante del nostro Paese alla prossima Champions League, ospita il nepromosso 360GG Monastir Cagliari; sempre in Campania, il rinnovato – e sulla carta super ambizioso – Napoli di David Marin attende un’altra novità della Serie A, il Pistoia. Domani, sabato 24 settembre, si giocano tutti gli altri match: alle 15.30 il Melilli fa la sua prima in casa contro la Came, mentre alle 16 la Fortitudo Pomezia ospita il Real San Giuseppe. Per Julio Fernandez nuovo allenatore dei pomentini, una sfida da ex. Alle 18 piatto forte con il derby romano del Pala Olgiata fra Olimpus Roma e Ciampino Aniene, mentre alle 18.30 c’è il grande classico Pescara-Pesaro.

Serie A Futsal: dove vedere le partite in tv e in streaming

Tutte le gare della Serie A Futsal saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su Futsal TV, due saranno trasmesse invece in diretta tv su Sky Sport: alle 18.30 si parte con L84-Meta Catania sul canale 202, alle 21 la sfida fra il Petrarca e il Sandro Abate in diretta sul 252.