Futsal, Serie A 2022/2023: il calendario

Tutti a caccia del leggendario Pesaro dello Special One Fulvio Colini. Poco più di un mese allo start della serie A di futsal 2022/2023. La 39esima edizione del massimo campionato italiano di calcio a cinque. Quest'anno il più incerto e impronosticabile di tutti. Perché? Entra in vigore la riforma varata dal presidente Bergamini, che prevede una diminuzione di posti per gli stranieri e gli oriundi e un massiccio impiego di italiani o formati in Italia (giocatori anche di doppia nazionalità, ma tesserati in Italia prima del 18° anno di età). Le distinte scendono dalle 14 unità delle ultime stagioni a 12, come in passato. Tra questi, le società dovranno inserire 7 italiani o formati e 5 stranieri. Una modifica che ha rivoluzionato le abitudini e il mercato dei club della serie A, a partire proprio dai campioni d'Italia in carica, che hanno perso in pochi mesi pezzi pregiati e impossibili da rimpiazzare sul mercato come Borruto, Taborda, Honorio e Cuzzolino, pilastri del ciclo d'oro. Non è un caso se il presidente marchigiano Lorenzo Pizza abbia addirittura rinunciato a giocare la prossima Champions League, lasciando l'incombenza - si fa per dire, dovrebbe essere una grande chance e un grande onore - alla perdente della finale scudetto, la Feldi Eboli, che andrà per la prima volta in Europa. Chi darà la caccia al Pesaro? Gli ebolitani sicuramente, ma occhio a Sandro Abate Avellino, che ha preso lo spagnolo Pola, un monumento di questo sport a livello planetario, e ai torinesi della L84, ripescati dopo aver perso il play-out ma ripartiti forte con l'argentino Cuzzolino pezzo pregiato del mercato. Poi Napoli, Olimpus, Pomezia (neopromossa) e Pescara come possibili pretendenti per scudetto, Coppa Italia e Coppa della Divisione. I tri-campioni d'Italia debutteranno a Pescara alla prima giornata. Esordio casalingo per le debuttanti Città di Melilli e Fortitudo Pomezia, 360GG Futsal Monastir Cagliari nella tana dei vice campioni della Feldi Eboli.

Futsal, la Serie A in tv o in streaming

La Serie A 2022/2023 comincia con un doppio imperdibile appuntamento targato Sky Sport: saranno L84-Meta Catania Bricocity e Petrarca-Sandro Abate le sfide che inaugureranno la stagione 2022-2023 su Sky, che anche quest'anno accompagnerà gli amanti del calcio a cinque. Ogni settimana, da una delle Sky Arena scelte in giro per l'Italia (Salsomaggiore, Montesilvano, Genzano, Aversa), due dirette tra serie A maschile e serie A Femminile. Tutte le altre partite saranno trasmesse in streaming gratuitamente su www.futsaltv.it.

Serie A - 1a giornata - 24 settembre



CITTA' DI MELILLI-CAME DOSSON

NAPOLI-FUTSAL PISTOIA

FELDI EBOLI-360GG MONASTIR

FORTITUDO POMEZIA-REAL SAN GIUSEPPE

FUTSAL PESCARA-ITALSERVICE PESARO

L84-META CATANIA BRICOCITY

OLIMPUS ROMA-CIAMPINO ANIENE

PETRARCA-SANDRO ABATE

Il calendario completo è consultabile e scaricabile sul sito della Divisione Calcio a 5.