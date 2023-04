Futsal, Serie A, Bitonto - Kick Off in finale di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Futsal spettacolo al PalaDolmen di Bisceglie dove Kick Off e Bitonto conquistano la finalissima dopo due semifinali a dir poco combattute. Salutano a testa alta la competizione Lazio e Pescara. Alle ore 18.15 l'epilogo della Final Four, che ha già portato sugli spalti più di 2000 spettatori per le due semi.

Nella prima sfida di ieri, vinta 3-2 dalle milanesi della Kick Off, accade tutto nella ripresa. Tegola in aperturaper la Lazio a causa dell’infortunio di Barca, da poco rientrata dopo un stop durato 10 mesi. L’assenza del capitano incide psicologicamente sulle biancocelesti e la Kick Off trova spazio per il doppio vantaggio che si concretizza in meno di due minuti prima con Vanelli servita da Maite e poi con Stegius in contropiede, ancora su assist di Maite. Nel momento più difficile, però, Grieco ne salta tre in area e poi regala a Beita un pallone d’oro: 1-2. Palo di Stegius sul powerplay della Lazio, sfortunata poi sulla conclusione dal limite di Marques: tiro alto da buonissima posizione che innesca il classico “gol mangiato, gol subito”. Perché sul rovesciamento di fronte Stegius affonda ancora il colpo battendo Siclari momentaneamente tra i pali. Finale che si riaccende col gol di Marques, ma la sirena frena la rimonta. 2-3. Kick Off all’ultimo atto, Lazio fuori sapendo di aver fatto l’impossibile.

Nella finale anticipata, il Bitonto subito avanti con Lucilèia che al volo su calcio d'angolo fulmina Sestari dopo soli 37" di gioco. Il Pescara però c'è e si riaccende all'improvviso con Aline Elpidio, brava a centrare l'angolino dal limite per il gol del pari. Sestari, con la collaborazione della traversa, salva le sue dal controsorpasso immediato con Diana Santos, nel frattempo però è proprio un suo fallo a portare al tiro libero di Belli, sul quale si oppone Castagnaro. Servono 8' nella ripresa perché il risultati cambi, anche se in modo un po' fortuito: Mansueto, infatti, calcia verso la porta biancazzurra ma è decisiva la deviazione di Verzulli che mette fuori causa Sestari per il nuovo vantaggio delle leonesse. Il sinistro di Diana Santos porta sul 3-1 le pugliesi. Morgado riparte con Borges come portiere di movimento, ma Castagnaro vola su Ortega, Aline centra l'incrocio dei pali e non ha miglior fortuna il destro di Borges, dopo essersi liberata al tiro da ottima posizione. Bitonto in finale, per il Pescara tantissimi applausi e un campionato da terminare nel migliore dei modi.

COPPA ITALIA Serie A Femminile, Finale: dove vedere la partita in tv e in streaming

La finale di Coppa Italia, KICK OFF-BITONTO, si gioca oggi, domenica 23 aprile, alle ore 18.15: è possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport.