Futsal, Serie A: dove vedere le semifinali play-off in tv o in streaming

La finale scudetto si staglia all’orizzonte nei play-off della Serie A: questa sera si giocano le due sfide di Gara 2 delle semifinali scudetto e potrebbero determinare già i nomi delle due formazioni che si contenderanno il tricolore nella stagione 2021-2022. Spettacolo assicurato e tensione altissima per le quattro squadre ancora in corsa. In realtà, oggi nella serie A italiana sembra essere una sfida il Pesaro di Fulvio Colini, dominatore delle ultime tre stagioni, e tutte le altre realtà del campionato.

Dopo le nette affermazioni del primo confronto, basterà il pari a Italservice Pesaro e Feldi Eboli per accedere all’ultimo atto: alle ore 20, i campioni d’Italia in carica ospitano il Napoli Futsal, battuto a domicilio all'andata per 6 a 1 in una partita senza storia, che condanna ora i partenopei all'impresa per allungare la serie e portarla alla bella (che si giocherebbe ancora nelle Marche).

Alle 20.30, in diretta su Sky Sport Calcio dal PalaCesaroni di Genzano, la Feldi Eboli di coach Samperi fa visita all’Olimpus Roma. Il 6 a 0 clamoroso rifilato all'andata ai laziali è un segno chiaro dello stato di salute delle due formazioni in questo momento. La squadra capitolina ha bisogno di un successo per prolungare la serie a Gara 3. I 40' di questa sera potrebbe regalare alla società campana la prima finale scudetto della sua storia, dopo aver giocato la finale di Coppa Italia nel 2021 e la Supercoppa italiana, entrambe perse contro il Pesaro pigliatutto.

Serie A Futsal, semifinali scudetto, Gara 2: dove vedere le partita in tv o in streaming

ITALSERVICE PESARO-NAPOLI FUTSAL, ore 20, diretta streaming su www.futsaltv.it

OLIMPUS ROMA-FELDI EBOLI, ore 20.30, diretta Sky Sport Calcio