La ventinovesima edizione del massimo campionato femminile di calcio a 5 non poteva che iniziare in maniera migliore: l'ouverture è Lazio - Pescara, un anticipo di lusso fra due squadre dal grande passato, pronte a regalare subito emozioni e spettacolo e catapultare tutti dal relax dell'estate al massimo dell'agonismo. Solo pochi mesi fa, queste due big del torneo si sfidavano per la semifinale scudetto, vinta su tre partite dalle abruzzesi, poi battute in finale dal Falconara. La regular season della Serie A Femminile 2022/2023 vede ai nastri di partenza 14 società.

E' tempo di tornare sul parquet: oggi c'è l’anticipo a Fiano Romano, calcio d’inizio alle ore 20.30 e diretta streaming gratuita su Futsal TV.

Il programma

Domani, domenica 18 settembre, giocano tutte le altre. La prima del Città di Falconara con il tricolore al petto è in casa contro la matricola Irpinia. Ben due le partite trasmesse in diretta tv su Sky: Audace Verona-Bitonto (ore 18.30) e a seguire, sempre alla Emilia-Romagna Arena di Salsomaggiore Terme, Kick Off-Pelletterie. Completano il turno i derby Molfetta-Statte e Rovigo Orange-VIP Tombolo. Sul neutro del Palarigopiano di Pescara c’è TikiTaka Francavilla-Vis Fondi. Si ricomincia,e si fa già sul serio.

Futsal, Serie A Femminile, 1a giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming



sabato 17 settembre, ore 20.30

Lazio-Pescara, streaming su Futsaltv.it

domenica 18 settembre

Rovigo Orange-Vip C5, ore 17, streaming su Futsaltv.it

Femminile Molfetta-Italcave Real Statte, ore 17, streaming su Futsaltv.it

TikiTaka Francavilla-Vis Fondi, ore 18, streaming su Futsaltv.it

Città di Falconara-PSB Irpinia, ore 18, streaming su Futsaltv.it

Audace Verona-Bitonto, ore 18.30, diretta tv su Sky Sport

Kick Off-CF Pelletterie, ore 20.45, diretta tv su Sky Sport