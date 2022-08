Futsal, Serie A Femminile 2022/2023: il calendario

Sarà la matricola PSB Irpinia a testare le condizioni delle campionesse d'Italia del Città di Falconara nella prima giornata della serie A Femminile 2022/2023. Si preannuncia infuocato anche lo scontro Lazio-Pescara Femminile, palpitante semifinale scudetto dell'ultima stagione regolare terminata con una coda velenosa e abbondanti provvedimenti del giudice sportivo che ancora oggi fanno discutere le parti in casa. Parte forte la serie A Femminile 2022/2023, che vede le marchigiane - vincitrici di scudetto e Coppa Italia - ridimensionate dagli addii estivi delle tre grandi stelle delle ultime stagioni, le portoghesi Janice e Fifò e la spagnola Marta, ma ancora attrezzate per dare la caccia a tutti i titoli a disposizione. Le pescaresi, dopo aver perso lo scudetto vinto nel 2021, tornano alla carica con un roster completo e sempre più Azzurro. Occhio alle due più serie rivali per la lotta tricolore: il Bitonto e il Tikitaka Francavilla, che hanno migliorato i loro risoter già importanti e competitivi per entrare nella storia del futsal femminile italiano. Cinque le neopromosse: Irpinia, Vip Tombolo, Fondi, Molfetta e Pelletterie Firenze, tornate dopo un anno di purgatorio.

Futsal, la Serie A in tv o in streaming

La Serie A Femminile 2022/2023 avrà ampio spazio su Sky Sport. Ogni settimana, da una delle Sky Arena scelte in giro per l'Italia (Salsomaggiore, Montesilvano, Genzano, Aversa), due dirette tra serie A maschile e serie A Femminile. Doppia diretta sui canali di Sky Sport per la prima giornata: Audace Verona-Bitonto e Kick Off-CF Pelletterie. Tutte le altre partite saranno trasmesse in streaming gratuitamente su www.futsaltv.it.

Serie A Femminile - 1a giornata - 18 settembre

AUDACE VERONA-BITONTO

CITTA' DI FALCONARA-PSB IRPINIA

FEMMINILE MOLFETTA-ITALCAVE REAL STATTE

KICK OFF-CF PELLETTERIE

LAZIO GLOBAL-PESCARA FEMMINILE

ROVIGO ORANGE-VIP C5

TIKITAKA PLANET-VIS FONDI

Il calendario completo è consultabile e scaricabile sul sito della Divisione Calcio a 5.