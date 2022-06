Futsal, Serie A Femminile, finale scudetto: Falconara batte Pescara in Gara 2 sulla sirena (4-3)

Pato all’ultimo respiro, più uno straordinario tris di Marta annullato dalle solite Belli (11 gol nei playoff) e Boutimah. Gara -2 al PalaBadiali è un concentrato di emozioni che si risolve a 22” dalla sirena con un palpitante 4-3 per il Città di Falconara, risultato che ha un solo significato: lo Scudetto può ancora attendere.

Proprio come accaduto un anno fa, il tricolore tra marchigiane ed abruzzesi si assegnerà soltanto con la “bella”. Di nuovo al PalaBadiali, domani sera, domenica 12 giugno, alle 20,30.

Che il Falconara non abbia nessuna intenzione di finirla qui, si capisce fin da subito. Pressione costante e tanta “garra”, in particolare quella di Marta Peñalver Ramón che fa sua la scena per un tempo e un po’. Quello che le serve per confezionare da sola il 3-0 delle citizens, piegando prima Sestari (1-0) e poi Laura Esposito, subentrata al posto del portierone biancazzurro, in lacrime per un problema muscolare.

Nella ripresa, il Pescara rientra direttamente con Ortega come portiere di movimento, mentre Sestari stringe i denti e decide di riprovarci. Una scelta coraggiosa, che sarà decisiva per la squadra di Morgado, perché se Belli è ancora in stato di grazia e – insieme a Boutimah – raggiunge un pareggio che sembrava impensabile fino a pochi minuti prima, dall’altra parte il portierone (anche della Nazionale) para qualsiasi offensiva, con un miracolo dietro l’altro.

È soltanto alla fine che il Pescara si arrende: micidiale l’ultimo attacco condotto da Fifò in collaborazione Pato, che si butta in scivolata sul secondo palo e fa esplodere il PalaBadiali. Lo spettacolo continua, tutti col fiato sospeso verso gara -3.

Il tabellino

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Marta, Luciani, Pato, Peroni, Pandolfi, Janice Silva, Fifò, Pereira, Ferrara, Polloni. All. Neri.

FUTSAL PESCARA FEMMINILE: Sestari, Coppari, Belli, Borges, Boutimah, Soldevilla, Jessika, Ortega, Guidotti, Rozo, C. Esposito, L. Esposito. All. Morgado.

MARCATORI: p.t. 12'16" Marta (F), 19'18" Marta (F), s.t. 2'39" Marta (F), 6'11" Belli (P), Marta (F), 10'29" Boutimah (P), 11'59" Belli (P), 19'38" Pato (F).

AMMONITI: Belli (P), Fifò (F), Pereira (F), Manieri (P), Boutimah (P).

ARBITRI: Arrigo D'Alessandro (Policoro), Simone Pisani (Aprilia), Simone Micciulla (Roma 2) CRONO: Massimo Tariciotti (Ciampino).

NOTE: al 15'50" del p.t. Fifò (F) fallisce un tiro libero.