Futsal, Serie A Femminile, finale scudetto Pescara - Falconara: dove vederla in tv

Pescara e Falconara affilano le armi: iniziano oggi le sfide scudetto di serie A Femminile (al meglio delle tre partite). Si parte dal PalaRigopiano di Pescara, poi ci si sposta nelle Marche.

Falconara pigliatutto finora in stagione: Supercoppa e Coppa Italia (bis del 2021) per la squadra di Neri, spinta dai gioielli lusitani Janice Silva e Fifò, stelle del firmamento internazionale sbarcate nella nostra serie A la scorsa estate. Occhio alle campionesse d'Italia in carica e vice campionesse d'Europa: le abruzzesi sono a ranghi ridotti rispetto a qualche mese fa (out Amparo, D'Incecco e la squalificata Xhaxho), ma hanno tanta qualità e, soprattutto, il dente avvelenato dopo Gara 3 di semifinale contro la Lazio e l'uscita di scena da dimenticare di Coppa Italia (ai quarti). Sarà uno spettacolo in campo e fuori, come l'anno scorso.

Serie A Femminile, finale scudetto Pescara - Falconara: dove vedere la partite in tv

Gara 1

PESCARA – CITTÀ DI FALCONARA in programma oggi alle ore 20:30 (PalaRigopiano di Pescara, diretta tv su Sky Sport)

Gara 2, 10 giugno 2022

CITTÀ DI FALCONARA – FEMMINILE PESCARA FUTSAL ore 20:30 (PalaBadiali di Falconara, diretta tv su Sky Sport)

Eventuale Gara 3, 12 giugno 2022

CITTÀ DI FALCONARA – FEMMINILE PESCARA FUTSAL ore 20:30 (PalaBadiali di Falconara, diretta tv su Sky Sport)