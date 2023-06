Futsal, Serie A Femminile, finale scudetto Tikitaka Francavilla - Bitonto: dove vedere la partita in diretta

Inizia la serie della finale scudetto nella serie A Femminile del futsal italiano. Due finaliste al debutto nella sfida decisiva per il titolo: le abruzzesi del Tikitaka Francavilla, che in semifinale hanno fatto fuori le cugine plurititolate del Pescara, e il Bitonto, che ha eliminato nientemeno che le campionesse d'Europa in carica del Falconara, e che ha già alzato al cielo l'ultima Coppa Italia. Alle 20.30 si gioca Gara1 al PalaRoma di Montesilvano, casa del Francavilla. Pescara e Città di Falconara restano a guardare: le finaliste degli ultimi due campionati sono rimaste fuori dalla kermesse. Tikitaka contro Bitonto è una garanzia di spettacolo: in campo alcune delle maggiori stelle del futsal femminile mondiale, nazionali del Brasile invincibile. Vanin e Tampa contro Luciléia e Renatinha. Bettioli contro Diana Santos. Duda contro Castagnaro. Parata di stelle per assegnare lo scudetto 2022/2023.

Il coach del Bitonto è l'abruzzese Gianluca Marzuoli, un habituèe delle finali: "Siamo alla fine della stagione ed è normale un po' di stanchezza. In queste tre partite non conta chi hai di fronte contano le motivazioni e la voglia di dare fino all'ultima goccia di sudore per portare a casa il risultato. E' una finale strana che vede due esordienti, chiunque vinca cambierà la storia del futsal

femminile in Italia. Noi abbiamo fatto una grande impresa a battere un Falconara molto motivato, dobbiamo ripartire da lì e cercare di fare ancora meglio in questa serie".

Il Bitonto ha già battuto tre volte la squadra di Gayardo nei precedenti stagionali. La squadra di Marzuoli come può essere piegata in queste finali? “Ci sono giocatrici di grandissima qualità, che sarebbe inutile anche nominare - ha detto la capitana abruzzese, Debora Vanin - . Le conosciamo tutti. Sappiamo la loro forza, ma sappiamo anche qual è la nostra qualità e quanto lavoro abbiamo fatto durante tutta la stagione. Siamo preparate per affrontarle, siamo al completo. Era quello che volevamo, fin dall’inizio. Finora con loro precedenti tutti negativi? Sono state sconfitte dure, ma dalle quali abbiamo imparato tantissimo”.

Ad arbitrare la partita saranno Andrea Colombo supportato da Fabio Pozzobon. Arbitro addetto al bordo

campo Stefano Mestieri, al cronometro Davide Plutino.

Tikitaka Francavilla - Bitonto: dove vedere la partita in diretta streaming

Tikitaka Francavilla - Bitonto, Gara1 della finale scudetto di serie A Femminile, in programma oggi, domenica 4 giugno, alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su www.futsaltv.it.