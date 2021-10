Futsal, serie A Femminile: c'è la sosta, le Azzurre in Svezia per conquistare l'Europeo

Giocata la prima giornata, la serie A Femminile di futsal si ferma per fare posto all'impegno della Nazionale la prossima settimana in Svezia. Dal 20 al 23 ottobre si gioca l'appuntamento clou di questo inizio di stagione per le Azzurre: ad Halmstad in Svezia, le ragazze della c.t. Francesca Salvatore affronteranno il Main Round di UEFA Women’s Futsal EURO 2022. Per preparare al meglio il girone, che vedrà impegnata l’Italia con le padrone di casa della Svezia, la Slovacchia e le campionesse d’Europa in carica della Spagna, le 16 atlete convocate si raduneranno al Villaggio Azzurro di Novarello da giovedì prossimo e fino a lunedì 18 ottobre. Poi la Salvatore dovrà scegliere le 12 calciatrici da inserire nella lista ufficiale da consegnare alla Uefa. La serie A Femminile tornerà domenica 31 ottobre con le partite della seconda giornata di andata.