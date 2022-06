Futsal, Serie A, finale scudetto: la Feldi Eboli vince Gara 1 ai rigori contro Pesaro

Una difesa solida, le parate di Dalcin. La Feldi sorprende l’Italservice Pesaro, vincendo Gara 1 della finale scudetto ai tiri di rigore e infiammando la serie che mette in palio il 38esimo scudetto della storia del futsal.

Scelte sono quasi obbligate per i due allenatori. Salvo Samperi senza gli infortunati Pesk e Romano, Fulvio Colini non recupera l’acciaccato Canal, in tribuna con Honorio. Al PalaSele l’Italservice domina in lungo e in largo nel gioco, nel match trasmesso in diretta sul 202 di Sky Sport: Bolo si divora l’1-0, De Oliveira e ancora Bolo vengono fermati dai pali, a tutto il resto ci pensa super Dalcin, casuale lo 0-0 dell’intervallo. Nella ripresa non cambia il canovaccio dell’incontro, anche se Espindola deve superarsi nel tu per tu con Vavà. Glielmi intanto salva su Titi Borruto, Murilo Schiochet non riesce a superare Espindola in un altro uno contro uno, il Pesaro però continua a sciupare ma senza sfondare, la Feldi colpisce con una danza magica di Trentin, che si destreggia di destro e batte Espindola col sinistro. Ma il vantaggio delle Volpi ebolitane dura 20”: rigore per mani in area di Bissoni, Cuzzo fa 1-1. Il terzo palo biancorosso arriva nel finale, su conclusione dalla propria metà campo di Taborda.

Supplementari nel segno dei 5vs4, sia di Samperi sia di Colini. Ma i gol non arrivano, ci vogliono i rigori: segnano tutti tranne che Cuzzo, proprio lui, ipnotizzato da Pasculli, il portiere scelto da Samperi per i penalty. Così la resiliente Feldi è avanti nella serie. Giovedì sera a Pesaro c’è Gara 2, i bi-campioni in carica chiamati a salvare un Championship Point.

Il tabellino

FELDI EBOLI: Dal Cin, Trentin, Calderolli, Schiochet, Selucio, Vavà, Caponigro, Bissoni, Fantecele, Luizinho, Senatore, Melillo, Glielmi, Pasculli. All. Samperi



ITALSERVICE PESARO: Espindola, Tonidandel, Salas, Borruto, Cuzzolino, Obbar, Tazine, Taborda, Costanzi, De Oliveira, Bolo, De Luca, Vesprini, Cianni. All. Colini



MARCATORI: 17'34'' s.t. Trentin (F), 17'54'' rig. Cuzzolino (P)



SEQUENZA RIGORI: Bolo (P) gol, Calderolli (F) gol, Salas (P) gol, Trentin (F) gol, De Oliveira (P) gol, Selucio (F) gol, Cuzzolino (P) parato, Schiochet (F) gol, De Luca (P) gol, Luizinho (F) gol



AMMONITI: Bolo (P), De Luca (P), Calderolli (F), Luizinho (F), Vavà (F), Pasculli (F), De Oliveira (P), Borruto (P)



ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Lorenzo Di Guilmi (Vasto), Arrigo D'Alessandro (Policoro) CRONO: Saverio Carone (Bari)