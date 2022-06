Futsal, Serie A, oggi la finale scudetto Eboli - Pesaro: dove vederla in tv

E' la notte della finale dei play-off scudetto della Serie A. La sfida, inedita, tra la Feldi Eboli e il Pesaro parte dal PalaSele, in Campania, questa sera alle 20.30 (in diretta su Sky Sport Calcio), con Gara 1. Feldi Eboli e Italservice Pesaro (campione d’Italia in carica) arrivano all'evento dopo aver eliminato in due partite di semifinale Olimpus Roma e Napoli Futsal. Una finale mai vista prima, con i campani al debutto nella lotta al titolo e i marchigiani ormai veterani: tre finali consecutive, due già vinte e un tris che, sulla carta, pare assai probabile. Dentro la sfida tanti incroci personali, tutti da vivere: coach Samperi, che guida Eboli, un anno fa ha portato alla prima finale della sua storia anche il Catania, battuto proprio dal Pesaro di Colini. Nei campani giocatori di esperienza pluriennale ai massimi livelli, pronti a scucire il tricolore dal petto di Taborda e compagni. Ma è un'impresa ardua, tanta è la qualità del roster marchigiano e l'esperienza ai massimi livelli di fenomeni inarrivabili come Cuzzolino e Borruto. Quello che è certo, è che queste finali terranno tutti incollati davanti alla tv e regaleranno un pienone di spettacolo prima ancora di assegnare lo scudetto 2021/2022.

Feldi Eboli - Italservice Pesaro, Gara 1: dove vedere la partita in diretta tv

Feldi Eboli - Italservice Pesaro, Gara 1 della finale scudetto, si gioca questa sera alle ore 20.30 e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202)