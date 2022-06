Futsal, Serie A, oggi la finale scudetto Pesaro - Eboli: dove vederla in tv

I calci di rigore che hanno visto trionfare la Feldi Eboli in Campania in Gara 1. Poi il Pesaro ha pareggiato i conti con una vittoria schiacciante (6-1) davanti al proprio pubblico. Per decretare, questa sera, il nome della squadra campione d'Italia del futsal nazionale, servirà la "bella", Gara 3. Al fischio d’inizio della finalissima si ripartirà da 0-0, in parità totale. Con alle spalle una vittoria per parte, Pesaro può solo vincere (nei 40′, ai supplementari o ai rigori) contro Eboli per cucirsi in petto il terzo tricolore consecutivo, che chiuderebbe una stagione praticamente perfetta, in cui ha già messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia. Lo scudetto è anche l'unico pass disponibile per le italiane per andare a giocare la prossima Champions League. Un sogno per Eboli, alla sua prima finale e davanti al sogno di giocare, nella prossima stagione, con lo scudetto sul petto anche fuori dai confini nazionali.

Ma il “cholito” Javier Adolfo Salas avverte i campani: “A questa squadra non passerà mai la voglia di vincere – dice il numero 8, autore di una doppietta in gara 2 - . La nostra fame si vede ogni volta che scendiamo in campo. Adesso c’è da giocare solo gara-3 e noi ce la metteremo tutta per lasciare lo scudetto a Pesaro”.

Italservice Pesaro - Feldi Eboli, Gara 3: dove vedere la partita in diretta tv

Italservice Pesaro - Feldi Eboli, Gara 2 della finale scudetto, si gioca questa sera alle ore 20.30 e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Football