Futsal, Serie A, oggi la finale scudetto Pesaro - Eboli: dove vederla in tv

Questa sera potrebbe assegnarsi lo scudetto 2021/2022 di Futsal. O almeno questo sperano i tifosi della Feldi Eboli, società campana alla prima finale della sua storia, passata in vantaggio nella serie grazie al successo di Gara 1 ai calci di rigore dopo l'1 a 1 al 40'. Si avvicina l'ultimo atto di una stagione lunga ed intensa del calcio a cinque italiano, con il Pesaro ha alzato al cielo già Supercoppa italiana (contro la Feldi Eboli) e Coppa Italia (contro l'Olimpus Roma). Un dominio iniziato nel 2019 con il primo scudetto del club marchigiano e finora incontrastato.

Cinque giorni dopo il successo degli ebolitani, le Finali scudetto della Serie A si spostano a Pesaro: alle ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, si gioca il secondo atto della sfida tra i campioni d’Italia in carica di Colini (squalificato per un turno), costretti a vincere per prolungare la serie a Gara 3, e la squadra di Samperi, che si presenta al PalaFiera con il primo Championship Point a tinte tricolori. Previsto il sold out al palazzetto marchigiano, con il pubblico di casa che proverà a dare la spinta ai biancorossi di casa per tornare in corsa e sferrare poi il colpo finale ai campani domenica prossima, 25 giugno, nella "bella", Gara 3, da giocare ancora al PalaFiera.

Italservice Pesaro - Feldi Eboli, Gara 2: dove vedere la partita in diretta tv

Italservice Pesaro - Feldi Eboli, Gara 2 della finale scudetto, si gioca questa sera alle ore 20.30 e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (canale 202)