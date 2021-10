Futsal, serie A: c'è il turno infrasettimanale

Si gioca la seconda giornata di andata. Il Pesaro campione d'Italia in campo nel posticipo in Basilicata contro il CMB Matera domani alle 20.30. Stasera Olimpus Roma-L84 in diretta su Sky Sport alle 20.45

Dopo aver vinto davanti alle telecamere di Sky la prima partita stagionale da bi-campione d'Italia, l'Italservice Pesaro torna in campo domani (alle 20.30) in Basilicata nel posticipo della seconda giornata di serie A. Marchigiani ospiti dell'Opificio 4.0 CMB Matera.

CMB-Italservice riporta indietro con la memoria ai quarti di finale playoff scudetto della scorsa stagione. Tonidandel e compagni vinsero gara-1 a Pesaro, poi però in gara-2 arrivò una sconfitta subita in extremis che rimandò la qualificazione a gara-3 nelle Marche, poi ottenuta dall’Italservice per le final four in casa propria. Un flashback che da solo basta per capire le insidie a cui è atteso il club di Lorenzo Pizza.

Si giocherà al PalaErcole di Policoro e la gara sarà trasmessa nella nuova piattaforma online per lo streaming della Serie A, ovvero www.futsaltv.it, e contemporaneamente nelle Marche su Rossini Tv (canale 633).

Il tour de force è appena cominciato (sabato 3° giornata al PalaFiera contro Catania, ore 15 e settimana prossima altre due partite. Poi la Champions), ma i ragazzi di Fulvio Colini sono pronti e determinati a dare tutto. A caccia della seconda vittoria su due.

Oggi pomeriggio si è giocata intanto la prima gara del turno infrasettimanale: il Lido di Ostia, in casa contro la Sandro Abate Avellino, ha incassato la seconda sconfitta di fila: 1-4. Irpini che salgono già a 6 punti in classifica.

Questa sera alle 20: Manfredonia-Petrarca Padova; Feldi Eboli-Futsal Pescara 1997; Catania-Real San Giuseppe; Olimpus Roma-L84 (20.45, diretta su Sky Sport); Came Dosson-Polistena (ore 20.45).

Domani: CMB Matera-Pesaro (ore 20.30); Napoli-Ciampino Aniene (ore 20).

Giocata oggi: Lido di Ostia-Sandro Abate Avellino 1-4.