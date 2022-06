Futsal, Serie A: è Pesaro - Eboli la finale scudetto

Sono bastate due partite, praticamente mai in bilico, per sancire la finale scudetto per il trentottesimo tricolore della storia del futsal italiano: Italservice Pesaro e Feldi Eboli si ripetono in Gara 2 delle semi della Serie A, confermando la loro netta supremazia, rispettivamente, su Napoli e Olimpus Roma, staccando l’ambito pass. Il Pesaro si conferma assoluto dominatore del campionato italiano dal 2019 a questa parte. Eccezion fatta per la stagione 2020, in cui il titolo non fu assegnato causa pandemia, i biancorossi di Colini hanno vinto il titolo nel 2019, appunto, e l'anno scorso. Vincendo anche Coppa Italia (2021 e 2022) e Supercoppa (2019 e 2021).

Pesaro

La corazzata marchigiana esegue alla lettera i voleri di Fulvio Colini. Che alla vigilia voleva lo stesso approccio avuto ad Aversa. Detto, fatto: dopo un minuto Borruto va subito in gol confermando che i playoff sono l’habitat naturale del Cobra. I bi-campioni in carica volano sul 4-0, vanno all’intervallo sull’eloquente 5-1, tengono a debita distanza nel risultato i flegrei che usano a ripetizione il 5vs4 nella ripresa, chiudendo in scioltezza.

Eboli

Calderolli imita più o meno Borruto, rompendo subito l’equilibrio dopo neanche 4’, sfruttando al massimo un assist di Bissoni e scartando Ducci. Marcelinho risponde subito, ma l’equilibrio è un fuoco di paglia, Bissoni e Luizinho lanciano le Volpi di Samperi, avanti 3-1 all’intervallo. L’mvp Calderolli si ripete anche a inizio ripresa, Selucio e ancora Luizinho a stretto giro di posta chiudono anticipatamente i conti. Un po’ come Basile a Pesaro, anche D’Orto rende meno pesante il passivo con l’utilizzo del portiere di movimento. Poco altro. Finisce 7-5 per la Feldi, alla sua prima finale scudetto. Si giocherà il titolo con l’Italservice Pesaro, nel remake della finale di Coppa Italia di due stagioni fa, con tanto di Supercoppa. Altro amarcord, sarà ancora Samperi vs Colini.

Finale scudetto: ecco le date

ITALSERVICE PESARO-FELDI EBOLI

Gara 1 18/06, Gara 2 23/06, ev. Gara 3 25/06