Futsal, Serie A, Pesaro - Real San Giuseppe in finale di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Il Pesaro è infinito, il Real San Giuseppe ha esperienza senza tempo. Marchigiani e vesuviani sono in finale di Coppa Italia di Futsal e questa sera a Napoli si contenderanno il trofeo. L'ennesima finale di un ciclo d'oro per il Pesaro, che ha vinto le ultime due edizioni della manifestazione e punta alla coccarda anche per la prossima stagione. La prima del Real, che ha in panchina uno stratega emergente, il molisano Scarpitti, e in campo la voglia infinita di un 40enne di talento come Duarte. Chi si aspettava una finale fra le due prime della classe di regular season, Napoli ed Eboli, è rimasto deluso. I padroni di casa del PalaVesuvio steccano clamorosamente l'appuntamento con la storia, uscendo ai rigori dopo aver subito la rimonta dei campioni d'Italia nella ripresa. Gli ebolitani vengono superati in volata dal Real: il sogno di alzare al cielo una coppa resta nel cassetto della squadra allenata da Samperi, che torna a casa con una profonda delusione da smaltire.

FELDI EBOLI-REAL SAN GIUSEPPE 3-5

I primi pericoli del match portano le firme di Dian Luka e Igor: chiamato in causa, Dal Cin risponde presente. Bellobuono su Calderolli non è da meno. Dopo una prima fase di studio il ritmo si alza e con esso anche il coefficiente di difficoltà delle parate dei rispettivi numeri uno, costretti agli straordinari sui tentativi di Salas da un lato e Fantecele dall’altro. Allo scoccare del nono minuto il match si sblocca: un’invenzione di Luizinho manda in porta Fantecele, 1-0 Feldi. Il 22 di Samperi è particolarmente ispirato e due minuti più tardi indovina l’angolo con il solito chirurgico sinistro. Ma la gara non è affatto chiusa: Duarte al dodicesimo accorcia. La scena si ripete prima dell’intervallo: Fantacele su ripartenza riporta a più due i suoi, Dian Luka la riapre ancora. La ripresa vive di fiammate improvvise che accendono il numeroso e partecipe pubblico del PalaVesuvio. Poi intorno al decimo un calcio piazzato diventa una chance troppo ghiotta per Ale Patias: il bomber dei vesuviani non perdona e fa 3-3. Il Real cresce e guadagna terreno. E al dodicesimo trova anche il gol del sorpasso: la perla (tiro di destro al volo) di Juan Adrian Salas vale il primo vantaggio del San Giuseppe. Coach Samperi va All-in schierando il quinto di movimento e la mossa si rivela subito nefasta: Patias pressa il portatore, recupera la sfera e la deposita in rete per il 5-3 che manda il Real alla finalissima di domenica.

ITALSERVICE PESARO-NAPOLI 7-4 d.t.r. (3-3)

Sull’asse Fortino-Arillo il Napoli prova subito a graffiare: questione di centimetri e il vantaggio azzurro sfuma. Sfuma anche quando le occasioni capitano sui piedi di Salas. De Oliveira, come prevedibile, risulta il più pericoloso tra le fila marchigiane ma a comandare le danze sono ancora i partenopei. Per il gol bisogna solo attendere. Nove minuti e mezzo per l’esattezza, quanti ne bastano a Felipe Mancha per superare Putano per la prima volta. Risposta immediata del Pesaro: De Oliveira e Fortini ad un passo dal pareggio. L’intervento miracoloso di Putano su Fortino lanciato a rete vale come miglior parata di giornata, forse del mese, ma non serve ad impedire al Napoli il raddoppio: autogol sfortunato di Ruan, 2-0. La reazione del Pesaro non si fa attendere: il muro azzurro resiste fin che può, poi deve capitolare sul mancino di Murilo Schiochet. Il 21 è protagonista anche del pari biancorosso: suo il pallonetto a superare Pietrangelo che permette a Ruan di depositare comodamente in rete il pallone del 2-2. l 40' è 3-3, la contesa va ai tempi supplementari, ma per decretare la seconda finalista sono necessari i rigori. Dal dischetto dei sei metri risulteranno fatali gli errori di Fortino e Mateus. In finale ci va l’infinito Italservice Pesaro.

Futsal, Serie A, Finale di Coppa Italia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Domenica 26 marzo, ore 18

REAL SAN GIUSEPPE - ITALSERVICE PESARO, diretta tv su Sky Sport, streaming su SkyGo