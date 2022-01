Futsal: il Pesaro vince la supercoppa italiana

Dal 2019 un dominio inarrestabile: l’Italservice Pesaro continua ad alzare trofei nel futsal italiano a ripetizione. La Supercoppa italiana vinta contro la Feldi Eboli ai supplementari per 6 a 5 è la quinta coppa alzata al cielo dalla squadra di Fulvio Colini, lo Special One del calcio a cinque tricolore. Ieri sera l'ennesimo trionfo al termine di una finale di Supercoppa da mille e un’emozione.

La partita

Sono i due portieri a non permettere alla partita di decollare: Dal Cin respinge di piede una grande conclusione di sinistro di De Oliveira dopo una pregevole suolata di destro, proprio Cianni si supera due volte, su un tiraccio di Calderolli e su Romano, sempre dalla distanza. L’Italservice va vicinissimo al gol ancora con De Oliveira, ma Vavà è decisivo con il suo salvataggio sulla linea. La rete che sblocca la 23esima finale di Supercoppa arriva a 1’20” dal duplice fischio: il Pesaro tarda un cambio, Murilo Schiochet vede libero Calderolli, che da posizione defilata infila Cianni. Si va all’intervallo sull’1-0 per i rossoblù. La Feldi nella ripresa non è quella apatica, lenta e prevedibile di questa prima parte di stagione (nella quale ha fallito l’obiettivo Final Eight) e rischia subito di raddoppiare con il pericolosissimo Caponigro: ancora una volta Cianni dice no. Gol mancato, gol subito: Salas s’inventa una super giocata, De Oliveira appoggia in rete l’1-1. Volpi ancora avanti su rimessa laterale di Romano, leggermente toccata da Cianni. Pesaro ancora a rincorrere, ci pensa il solito Salas. Che stavolta si mette in proprio e batte Dal Cin. Neanche il tempo di capire che si è sul 2-2, che arriva il capolavoro balistico di Murilo Schiochet: il suo sinistro da distanza siderale s’infila sotto l’incrocio dei pali. La reazione dell’Italservice è rabbiosa: Dal Cin salva su Salas e poi sul bolide di Canal. Non arriva il 3-3, però, ma il 4-2 della Feldi, griffato ancora da Calderolli. Una ripresa da urlo prosegue, senza esclusioni di gol. Sotto di due reti, Colini inserisce Taborda portiere di movimento e in 2’15” rimonta il doppio svantaggio, prima con l’iradiddio Salas, poi proprio con Taborda: 4-4 e overtime.

Supplementari

L’Italservice trova il primo vantaggio ai supplementari, con Titi Borruto su tacco di De Oliveira. Ma non basta a scrivere la parola fine della finale del PalaSele. La Feldi si ripresenta col 5vs4 nel secondo tempo e fa 5-5 con il solito Calderolli. I rigori sono lì, sembrano inevitabili. Ma Colini rimette Taborda portiere di movimento. E Honorio trova la rete che vale un trofeo. Il ventunesimo personale di Fulvio Colini compresa la Uefa Futsal, addirittura la nona Supercoppa per il recordman Maurito Canal. È il quinto trofeo di fila per un’Italservice Pesaro che serve il bis in una Supercoppa.

Il tabellino

ITALSERVICE PESARO-FELDI EBOLI 6-5 d.t.s. (0-1 p.t., 4-4 s.t., 5-4 p.t.s.)

ITALSERVICE PESARO: Cianni, Tonidandel, Salas, Borruto, Canal, Ceccolini, Mariani, Fortini, Honorio, Taborda, Cuzzolino, De Oliveira, De Luca, Vesprini. All. Colini

FELDI EBOLI: Dal Cin, Romano, Pesk, Calderolli, Schiochet, Vavà, Caponigro, Trentin, Bissoni, Senatore, Melillo, Selucio, Glielmi, Pasculli. All. Samperi

MARCATORI: 18’40” p.t. Calderolli (F), 3’50” s.t. De Oliveira (P), 6’28” aut. Cianni (F), 10’09” Salas (P), 10’48” Schiochet (F), 13’53” Calderolli (F), 14’59” Salas (P), 17’14” Taborda (P), 2’06” p.t.s. Borruto (P), 3’01” s.t.s. Calderolli (F), 3’58” Honorio (P)

AMMONITI: Schiochet (F), Bissoni (F), Vavà (F), Taborda (P), De Luca (P)

ARBITRI: Luigi Alessi (Taurianova), Michele Ronca (Rovigo), Salvatore Minichini (Ercolano) CRONO: Antonio Marino (Agropoli)