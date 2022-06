Futsal, Serie A: l'Italservice Pesaro è campione d'Italia

La Serie A termina con il trionfo delll’Italservice Pesaro: terzo scudetto di fila per la società marchigiana. Fulvio Colini eguaglia la striscia del mago spagnolo Velasco con la Luparense (2006-09), ma va anche oltre: lo Special One del futsal italiiano ora è il primo allenatore a vincere sette scudetti. I rossiniani vanno tre volte sotto, perdono Borruto e sembrano abdicare, ma ribaltano tutto nel finale e si impongono 4-3 contro un’immensa Feldi Eboli, davanti a un PalaFiera sold out e alle telecamere di Sky Sport.



La partita

Si comincia con Colini che torna in panchina dopo la squalifica: è senza l’infortunato Canal e Cuzzolino in tribuna e ripropone lo stesso roster di gara-2. Samperi mescola le carte tatticamente per non prendere gol in apertura (mosse azzeccatissime), ma gli uomini sono gli stessi, visto che Pesk e Romano sono fermi da tempo ai box. Chi si aspetta il solito Pesaro aggressive, sbaglia di grosso. L’Itaservice non sfonda, anzi va due sotto, prima con Selucio su errore di Espindola e assist di Bissoni. Poi, dopo il pari-lampo Honorio, con Calderolli, su un altro errore di Espindola. La ripresa si apre con Luizinho s’inventa il 3-2 con un magico sinistro, Borruto viene espulso per doppia ammonizione (una simulazione aspramente contestata da Pesaro), Espindola tiene a galla i suoi nei due minuti in inferiorità numerica. E anche a tu per tu con Caponigro. Sarà una delle chiavi del match. Colini anticipa il portiere di movimento a oltre 7’ dal termine. Il 3-3 arriva subito: lo inventa Salas, lo rifinisce Taborda. A 2’40” il primo sorpasso pesarese, firmato Bolo, è quello decisivo. Finisce 4-3: triplete Pesaro, l’egemonia continua.