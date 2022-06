Futsal, Serie A: ecco le semifinali scudetto

Italservice Pesaro-Napoli Futsal e Olimpus Roma-Feldi Eboli sono le due semifinali che decreteranno i nomi delle due finaliste pronte a contendersi il 38esimo scudetto della storia della Serie A di futsal.

Se i bicampioni d’Italia marchigiani e l'Eboli avevano ipotecato la qualificazione già in gara 1 dei quarti, Napoli Futsal e, soprattutto, Olimpus Roma hanno dovuto superare le proverbiali sette camicie per domare, rispettivamente, Sandro Abate Avellino e Futsal Pescara.

Il Napoli a 7’36” dal termine è praticamente fuori dalla corsa tricolore, dopo che l’ex Alex sigla il 3-1 a favore del Sandro Abate. Ma Fortino e soci gettano il cuore oltre l’ostacolo. Autogol di Duda Dalcin, il solito goleador e l’iridato lusitano Bruno Coelho: in poco meno di quattro minuti è tutto ribaltato. A 2’18” Arillo è profeta in patria: suo il 5-3 che vale una semi scudetto.

L’Olimpus Roma deve andare ben oltre i tempi regolamentari di gara-2 dei quarti. Già, il Futsal Pescara ci crede dall’inizio alla fine e Palusci con il 5vs4 mette in grandissima difficoltà D’Orto: Eric e un super Gui rimettono tutto in discussione e anche quando Caio Junior accorcia le distanze, ci pensa Misael a siglare il 3-1 con il quale si va ai supplementari. Al Futsal Pescara serve comunque un’altra rete per passare il turno e Palusci ripropone il 5vs4, ma non stavolta non basta, ci pensa l’ex di turno a decidere un match infinito: Nicolodi mette in rete prima il 2-3 su una punizione di Rafinha, per poi decretare il definitivo 3-3.

Senza problemi invece le qualificazioni di Italservice Pesaro e Feldi Eboli. Forti del 6-1 di Ciampino, Borruto e soci si ripetono anche a Falconara, regolando i capitolini 5-3. Comodo anche il successo delle Volpi di Samperi, che scappano prima 3-0, poi 5-1, per chiudere 6-4 a Padova, eliminando la testa di serie Syn-Bios Petrarca.

Play-off scudetto: il tabellone

QUARTI DI FINALE

1) ITALSERVICE PESARO-CIAMPINO ANIENE 5-3 (gara-1 6-1)

2) NAPOLI FUTSAL-SANDRO ABATE 5.3 (2-3)

3) SYN-BIOS PETRARCA-FELDI EBOLI 4-6 (4-8)

4) OLIMPUS ROMA-FUTSAL PESCARA 3-3 d.t.s. (4-2)

SEMIFINALI (gara-1 06/06, gara-2 11/06, ev. gara-3 13/06)

X) ITALSERVICE PESARO-NAPOLI FUTSAL

Y) OLIMPUS ROMA-FELDI EBOLI

FINALE (gara-1 18/06, gara-2 23/06, ev. gara-3 25/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y