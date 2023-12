Futsal, Slovenia - Italia: dove vedere la partita in diretta

L'Italia a Lubiana domani pomeriggio (ore 18.30, diretta streaming su figc.it), alla Tivoli Hall, giocherà la penultima gara dell’Elite Round delle Qualificazioni Mondiali. La Nazionale di Bellarte insegue una vittoria che le potrebbe permettere di arrivare a Faenza, il prossimo 20 dicembre (ore 18.30, diretta RaiSport) per giocarsi con la Spagna la partita che vale tutto, cioè l’accesso diretto alla Coppa del Mondo che si terrà in Uzbekistan nel 2024.

Il girone è infatti guidato dagli spagnoli con 10 punti, mentre a 7 ci sono proprio gli Azzurri e a 4 la Slovenia, che venerdì si giocherà il tutto per tutto per rimanere aggrappata alle chance di secondo posto. Se infatti il primo posto porta direttamente a Tashkent, chiudere secondi vorrebbe dire tenere vivi i sogni di Mondiale: qualora si rientrasse fra le 4 migliori seconde dei 5 gironi di questo turno Elite, si accederebbe allo spareggio che, con gara di andata e ritorno, regala a sua volta il pass per l’Uzbekistan.

CONVOCATI

Portieri: Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Jurij Bellobuono (Napoli Futsal), Gianluca Parisi (Sandro Abate)

Giocatori di movimento: Carmelo Musumeci (Meta Catania), Fabricio Calderolli (Feldi Eboli), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Francesco Liberti (Feldi Eboli), Enrico Donin (Mantova), Michele Podda (Meta Catania), Gabriele Ugherani (Sandro Abate), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Lorenzo Etzi (Sandro Abate), Matteo Biscossi (Olimpus Roma)*, Mattia Raguso (L84), Marcelo Padilha (Olimpus Roma), Christopher Cutrupi (Olimpus Roma).

FIFA FUTSAL WORLD CUP 2024 – ELITE ROUND

GRUPPO A: Kazakistan, Romania, Azerbaigian, Paesi Bassi

GRUPPO B: Ucraina, Polonia, Serbia, Belgio

GRUPPO C: Croazia, Slovacchia, Francia, Germania

GRUPPO D: Spagna, Italia, Slovenia, Repubblica Ceca

GRUPPO E: Portogallo, Georgia, Armenia, Finlandia

IL CALENDARIO DEL GRUPPO D

1ª giornata: Repubblica Ceca-Spagna 0-3; Italia-Slovenia 3-1

2ª giornata: Spagna-Italia 1-0; Slovenia-Repubblica Ceca 2-1

3ª giornata: Italia-Repubblica Ceca 6-5; Slovenia-Spagna 1-1

4ª giornata: Spagna-Slovenia 4-0; Repubblica Ceca-Italia 3-3

Classifica*

Spagna 10 (d.r. +8), Italia 7 (d.r. +2), Slovenia 4 (d.r. -5), Repubblica Ceca 1 (d.r. -5)

*fra parentesi la differenza reti