Futsal, Serie A, Supercoppa italiana: dove vedere le partite in tv e in streaming

Il PalaCesaroni di Genzano di Roma torna a essere la casa del futsal italiano. Uno degli impianti storici della disciplina si vestirà a festa per due giornate in cui si assegneranno i primi titoli della stagione, le Supercoppe. Il 10 dicembre alle 18, in diretta su Sky Sport, la Supercoppa femminile che vedrà opposte le Campionesse d'Italia del Città di Falconara e l'Italcave Real Statte (finalista di Coppa, partecipa in virtù del "double" del Falconara); alle 21, sempre su Sky, la Supercoppa maschile fra l'Italservice Pesaro e l'Olimpus Roma, anch’esso qualificato per il bis scudettocoppa dei marchigiani. L'11 dicembre, invece, sarà la volta dei giovani dell'Under 19: in diretta su Futsal TV alle ore 14 la Supercoppa Under 19 femminile fra il Città di Falconara e l'Accademia Calcio Bergamo, mentre alle 17.30 i campioni d'Italia della Cioli Ariccia sfideranno l'History Roma 3Z.

Il Presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini ha voluto rimarcare l’importanza dell’evento: “Siamo felici che l'impianto storico del PalaCesaroni e la città di Genzano di Roma, che respira futsal 365 giorni l'anno, ospitino un appuntamento importante come la doppia giornata di Supercoppa. Il valore sportivo dell'evento è sotto gli occhi di tutti, d'altronde si assegnano i primi titoli della stagione, ma queste quattro partite rappresentano un elemento di condivisione sociale che è la vera anima del nostro sport. Ci tengo a ringraziare il Comune di Genzano di Roma e la sua Amministrazione, per la grande disponibilità e collaborazione mostrate nell'organizzazione. Sono sicuro che sarà un grande evento che incarnerà integralmente i valori della famiglia del futsal: passione, socialità e spettacolo”.

Futsal, Supercoppa italiana: il regolamento

Risulterà vincitrice della Supercoppa Italiana di Serie A ed Under 19 Maschile e Femminile 2022- 2023, la squadra che, al termine dei tempi regolamentari, avrà segnato il maggior numero di reti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari per una durata di 5 minuti. In caso di ulteriore parità al termine del secondo tempo, la vincente verrà determinata dai tiri di rigore.

Futsal, Supercoppa italiana: dove vedere le partite in tv e in streaming

SUPERCOPPA SERIE A FEMMINILE Sabato 10/12/2022 Città di Falconara-Italcave Real Statte ore 18, diretta Sky Sport

SUPERCOPPA SERIE A MASCHILE Sabato 10/12/2022 Italservice Pesaro-Olimpus Roma ore 21, diretta Sky Sport

SUPERCOPPA UNDER 19 FEMMINILE Domenica 11/12/2022 Città di Falconara-Accademia Calcio Bergamo ore 14, diretta Futsal TV

SUPERCOPPA UNDER 19 MASCHILE Domenica 11/12/2022 Cioli Ariccia-History Roma 3Z ore 17.30, diretta Futsal TV

