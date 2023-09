Futsal, Supercoppa italiana, semifinali: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Lo spettacolo del grande futsal italiano a Leini, in provincia di Torino: oggi e domani si gioca per il primo titolo della stagione, la Supercoppa italiana. Si comincia dalle semifinali Feldi Eboli-Italservice Pesaro e Olimpus Roma-L84. Domani la finale alle 18.15 su Sky Sport la finalissima di Serie A.

La L84, che ha vinto la Coppa della Divisione, è il club padrone di casa nell’inedito format in versione Final Four. Questa sera alle ore 21 affronterà i vicecampioni d’Italia dell’Olimpus Roma, che l’ha eliminata dalla corsa scudetto nei quarti. La prima sfida alle 17,30 sarà fra i tricolori della Feldi Eboli e i finalisti della Coppa Italia dell’Italservice Pesaro. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta streaming su www.futsaltv.it. L’atto conclusivo di serie A sarà domani, domenica alle 18,15, live su Sky Sport.

Il coach dei piemontesi, Alfredo Paniccia: «Sono passato dal vedere i campioni sul campo ad allenarli e a vincere anche il mio primo trofeo come mister in serie A. Ringrazio la società, perché si è mossa bene sul mercato e ci ha messo a disposizione acquisti mirati. Il 70% del roster, però, c’era già lo scorso anno. Ripartiamo, dunque da una base importante, con giocatori esperti dal punto di vista tecnico-tattico, la nostra forza sarà l’ossatura della L84. C’è fiducia in vista della nuova annata: la promessa per sabato è di farvi divertire».

Supercoppa italiana, semifinali: programma e dove vedere la diretta streaming

FELDI EBOLI - ITALSERVICE PESARO, ore 17,30, diretta streaming su Futsal TV

OLIMPUS ROMA - L84, ore 21, diretta streaming su Futsal TV

Supercoppa italiana, finale: programma e dove vedere la diretta tv e streaming

La finale di Supercoppa italiana di futsal si gioca domani, domenica 24 settembre, alle ore 18,15: diretta tv su Sky Sport e streaming su SkyGo.