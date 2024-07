Futsal, una svolta storica: nasce il consorzio Lega Serie A

Svolta storica nel Futsal italiano: nasce il "Consorzio Lega futsal Serie A”. Un consorzio che, negli intendimenti dei promotori, punta alla creazione di una Lega Serie A Futsal autonoma. Un Consorzio che, al tempo stesso, vuole promuovere e valorizzare le attività delle squadre che militano attualmente nella massima divisione nazionale. Un soggetto attivo, quindi, nel meccanismo di funzionamento del principale torneo nazionale di Calcio a 5.

A tal proposito, tutti i partecipanti alla prima riunione del "Consorzio” hanno sottolineato l’importanza di questa giornata che rappresenta un punto di partenza per una spinta alla riorganizzazione del Futsal italiano, sia a livello sportivo sia di marketing. Il Consorzio nasce da un accordo storico tra i presidenti di 13 delle 16 squadre della Serie A Futsal 2024-2025. A firmare l’atto notarile che crea il "Consorzio” Marco Valenti della Active Network Viterbo; Pellegrino Di Fede della Benevento 5; Alessandro Zanetti della Came Treviso; Gaetano Di Domenico della Feldi Eboli; Alessio Bizzaglia della Fortitudo Pomezia 1957; Lorenzo Bonaria della L84 Torino; Enrico Maria Musumeci della Meta Catania; Serafino Perugino della Napoli Futsal; Eugenio Piro della Pirossigeno Cosenza; Andrea Verde della Roma 1927 Futsal, Maria Parrella della Sandro Abate Avellino; Antonio Ernesto Detta della Sporting Sala Consilina Futsal e Matteo Pacilli della Vitulano Drugstore Manfredonia.

Le società, che hanno deciso di unirsi per valorizzare il mondo del Calcio a 5, si sono dotate di una struttura in grado di rispondere alle sfide della comunicazione, del marketing e degli aspetti legali. Il Consorzio ha eletto presidente Gianfilippo Valentini, esperto in organizzazione aziendale e comunicazione sportiva, che ha presieduto la prima riunione ufficiale. I primi obiettivi della neonata struttura includono la richiesta di un incontro con il presidente della divisione Lega Calcio a 5 per ribadire le priorità delle squadre di Serie A e la presentazione ufficiale del Consorzio Lega Serie A Futsal con il lancio del nuovo sito web (www.consorziolegaserieafutsal.it), strumento fondamentale per le attività di comunicazione e relativi account social.